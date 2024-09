Culpamos a Vicky Martín Berrocal de necesitar un mono cargo de 'efecto tipazo' como el que ella ha llevado para un fin de semana entre viñedos

Semana de la moda en Madrid, y todos los estilismos de nuestras celebrities nos van a servir de inspiración para elegir nuestros looks de desfiles. La primera de ella ha sido Vicky Martín Berrocal con este mono palabra de honor con pantalones muy anchos y cargo, que es perfecto para ir de desfiles o a la oficina en este otoño 2024. Vicky Martín Berrocal no nos deja de crear necesidades de moda, si ayer era una falda lápiz de nueva colección de Zara que todas las mujeres de 50 años van a querer copiarle porque son tendencia y sientan fenomenal, ahora es este mono cargo de lo más tendencia.

Porque si los pantalones cargo son tendencia de nuevo esta temporada, estos vaqueros de Vicky Martín Berrocal son todo lo que necesitamos porque además estilizan con tacones y quedan ideales para un look negro con toque rosas como ha hecho la diseñadora andaluza. Los vaqueros pitillo han vuelto, lo sabemos y lo saben a la perfecciónPaula Echevarría,Georgina RodríguezyCarmen Lomana. Es el gran retorno de este 2024 y las mujeres que más saben de moda ya los están recuperando de su armario. Pero aunque no nos creáis, por un momento nos hemos olvidado de los jeans pitillo para enamorarnos de este mono cargo que nos ha descubierto Vicky Martín Berrocal. Porque sí, los pantalones cargo quedan igual de bien tengas 20 que 50 años, y este look es un buen ejemplo de ello.

El regreso de los cargo, los pantalones cómodos y funcionales

Los pantalones cargo, reconocibles por su gran cantidad de bolsillos y su aire utilitario, fueron una de las grandes tendencias de la pasada primavera-verano 2024 y nosotras los vamos a seguir llevando en otoño. Así lo confirman firmas como Saint Laurent, Isabel Marant o Versace.

El origen de los pantalones cargo se remonta a la Gran Bretaña de 1938, cuando formaban parte del uniforme de batalla militar. Gracias a sus bolsillos en el muslo y en la cadera, estos pantalones resultaban de lo más prácticos a los soldados durante el combate y continuaron su éxito en el contexto militar durante la Segunda Guerra Mundial.