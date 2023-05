Sassa de Osma confía en los mocasines para estilizar al máximo un look básico

Desde hace varias temporadas (principalmente desde que Alessandro Michele los transformara en mules de pelo en su debut para Gucci en 2015, los mocasines han sido uno de los protagonistas imprescindibles de nuestro armario. Ya fuera con calcetines y medias en invierno para lucir con fuerza la tendencia college, o dejando los tobillos al aire, como hemos visto en el último look de Sassa de Osma. La aristócrata se ha decantado para estos días algo más fríos por un atuendo a base de un pantalón de la firma italiana Falconeri, una camiseta básica de manga larga y unos mocasines clásicos en piel negra con detalle de hebilla, de Tod´s.

Porque en la estética sofisticada y clásica de Sassa de Osma, en la que no hay grandes florituras, no hay hueco para el color de moda. La princesa de Hannover, que reside en Madrid desde el año 2013 con su marido, el príncipe Christian de Hannover, prefiere apostar por piezas más sobrias y atemporales. Y sin duda, los mocasiones nunca pueden faltar en el armario de las chicas más clásicas y que más saben de moda.

Un atuendo sencillo creado a partir de las prendas básicas que todas tenemos en el armario y que es ideal para un plan de cine en el centro de Madrid, como el que ha disfrutado la mujer de Christian de Hannover. Sin embargo, aunque en esta ocasión Sassa de Osma haya combinado los mocasines con un estilismo de lo más básico, no es la primera vez que apuesta por estos zapatos tan cómodos a la par que ponibles. De hecho, ya son varias las ocasiones en las que hemos visto a la diseñadora con este mismo modelo que parece haberse convertido en su calzado favorito.

Mocasines con eslabón, de Tod's (690 euros).

Con vestidos largos, con vaqueros, con o sin calcetines… lo cierto, es que no ha habido look con el que Sassa de Osma no haya conjuntado sus bonitos mocasines de la firma italiana y más aún durante estos días donde las temperaturas son de lo más inestables y no sabemos muy bien qué ponernos. Porque si un estilismo funciona, ¿para qué cambiarlo?