Paula Echevarría se viste de novia moderna con este mini vestido para celebrar su 46 cumpleaños en Marbella

No hay verano sin Marbella, y tampoco sin conciertos ni sin celebrar su cumpleaños para Paula Echevarría. Y si hablamos de música y de la Costa del Sol, solo podemos estar hablando de las noches de Paula Echevarría en Starlite Occident, donde cada verano celebra su cumpleaños rodeada de amigos y familiares. Si hace unos días brillaba en el concierto de Carlos Rivera con un mini vestido negro con flecos joya en el bajo y unas sandalias Cenicienta con brillos y vinilo de esas que también han enamorado a Tamara Falcó e Isabel Díaz Ayuso, hoy se viste de novia moderna para celebrar su 46 cumpleaños con un diseño corto de tejido con brillos y flores 3D en el pecho. Porque si necesitamos inspiración para noches de música en directo este mes de agosto que acaba de empezar, el look de Paula Echevarría es todo lo que podíamos pedir, como el de Victoria Federica de Zara hace unos días.

Porque no todo iba a ser la Reina Letizia, Aitana o los vestidos para la Feria de Málaga 2023, el look de cumpleaños de Paula Echevarría es pura inspiración. Como ya es tradición,Paula Echevarría celebró su 46 cumpleaños en Starlite Occident rodeada de amigos y familia. Entre ellos, Miguel Torres y su hija Daniela, Poty Castillo, Ana Antic, Ingrid Asensio y Fernando Sanz, entre otros. Tras el concierto en el Auditorio, Starlite Occident continuó su gran after party en el espacio Sessions al ritmo de los mejores DJs internacionales.

Eso sí, aún no sabemos de dónde es este vestidazo de Paula Echevarrría, pero seguro que en unas horas, la actriz asturiana nos lo chiva en su cuenta de Instagram.