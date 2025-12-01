Victoria Federica inaugura diciembre con un look ‘total black’ de firma catalana que eleva cualquier plan de invierno

El inicio de diciembre siempre marca un antes y un después en nuestros armarios: bajan las temperaturas, llegan los primeros planes navideños y buscamos looks que combinen abrigo, estilo y practicidad. Victoria Federica lo ha vuelto a anticipar como pocas, estrenando un conjunto impecable firmado por Simorra, la casa catalana especializada en volúmenes cuidados, materiales nobles y diseños funcionales que destacan por su elegancia silenciosa.

Su nuevo estilismo total black no solo es perfecto para los días fríos, sino que además encaja con ese minimalismo sofisticado que define a la royal. Tres piezas —una capa negra con flecos, un chaleco trenzado y un pantalón recto de biomateria— construyen un look que inaugura diciembre con fuerza y tendencia.

La capa negra de Simorra: la pieza estrella del look

La capa ha sido la gran protagonista del estilismo. Victoria opta por una capa negra ligeramente oversize, con flecos en el bajo y cierre de hebilla, una silueta envolvente que aporta movimiento y presencia sin necesidad de artificios. Su diseño arquitectónico refleja a la perfección el ADN de Simorra, que apuesta por prendas que combinan funcionalidad y belleza desde el material.

Capa. Simorra

Esta pieza se convierte en la capa perfecta para los primeros días del mes: ligera, elegante y capaz de elevar cualquier look urbano o más relajado.

El chaleco de punto trenzado, textura y volumen para el invierno

Debajo de la capa, la royal combina un chaleco de punto trenzado en negro que suma textura y calidez sin recargar el conjunto. Su cuello subido y la cremallera frontal con tirador en tono cuero introducen un detalle sutil que rompe el total black con mucho acierto. Es una prenda versátil, de esas que funcionan tanto en estilismos de día como en planes nocturnos de diciembre.

Chaleco. Simorra

Este tipo de chalecos se ha convertido en uno de los básicos infalibles de la temporada, y Victoria demuestra cómo integrarlo sin perder sofisticación.

Pantalón recto de biomateria: el toque contemporáneo del look

El look se completa con un pantalón recto de biomateria con pespuntes marcados, una de las apuestas más interesantes de Simorra. Su efecto piel en la parte delantera y el punto roma en la espalda crean un contraste muy actual, aportando estructura, modernidad y un acabado extremadamente cuidado.

Pantalón. Simorra

Este tipo de pantalón estiliza, alarga la figura y funciona tanto con calzado plano como con botas, lo que lo convierte en una de las prendas clave para cualquier armario de invierno.

El accesorio que rompe el total black

Para rematar, Victoria Federica incorpora un bolso en tono arena, un gesto sencillo pero muy eficaz que introduce un contrapunto cromático sin romper la armonía del look. Un detalle preciso, fiel a su estilo habitual, que equilibra la propuesta y la hace aún más interesante.

Un look perfecto para inaugurar diciembre y una nueva demostración de que Simorra sigue siendo una de las firmas favoritas de la royal… y una fuente constante de inspiración para las amantes del estilo minimalista y elegante.