Violeta Mangriñán celebra el cumpleaños de su hija con este vestido boho muy favorecedor para el verano que ya tenemos fichado

Que Violeta Mangriñán tiene un estilazo no lo pone nadie en duda, pero el vestido que ha sacado la influencer en su perfil de Instagram para celebrar el segundo cumpleaños de su hija Gala nos ha dejado con la boca abierta. Se trata de un vestido vaporoso con manga acampanada en color con rosa palo casi blanco. Un estilo bohemio con un toque muy 'coquette' que nos recuerda a los 'looks' de una de las series más comentadas en los últimos tiempos, Los Bridgerton. Y es que no es casualidad que esta prenda nos recuerde a la serie, porque lo cierto es que sabemos de qué firma es y la colección tiene un encanto especial.

"La chispita de la casa cumplió ayer 2 años. Nada nos hace más felices que verla feliz. Te amamos con locura Gala", ha publicado Violeta en su perfil de Instagram con una foto en la que aparece junto a Fabio Colloricchio y sus dos hijas. Pero que no te distraiga el suculento pastel de cumpleaños que hay sobre la mesa, porque no es lo único rosa que nos ha llamado la atención de esta foto. Y es que el vestido no solo ha acaparado nuestras miradas, también el de las seguidoras de la influ que no han tardado en preguntar por mensaje privado la marca del vestido.

Vale, en la primera foto no se ve bien el vestido, pero en las siguientes se ven a la perfección todos los detalles. Como no puede ser de otra manera, Violeta ha publicado en stories la marca del vestido, que es (redoble de tambores) House of CB, cuya colección no te va a dejar indiferente. No hace falta que los busques, ya lo hemos hecho nosotras.

La marca del vestido de Violeta Mangriñán. Instagram

Se trata del modelo 'Analissa'. Un vestido con escote de corazón y detalle de lazo en el pecho. El tejido es de gasa floral de lunares con un estampado de rosas y ribetes de satén. Cuenta con un refuerzo interno para ceñir la cintura. ¿Lo que más nos gusta? Las mangas con puños plisados. Cuesta 222 euros. También está disponible en la web de la marca en color rojo y en negro.

Vestido con mangas acampanadas. House of CB House of CB

La fiebre por este tipo de vestidos no es nada nuevo, ya que este estilo con toques románticos, entre un paseo por los jardines de la reina Charlotte y un 'look' festivalero con botas cowboy, enamora a mujeres de todas las edades.