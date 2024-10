Naomi Watts habla sin tapujos sobre la menopausia muy precoz que sufre desde hace años

Naomi Watts tiene 56 años, pero lleva sufriendo los síntomas de la menopausia desde hace 20 años. Y es que el proceso previo a la menopausia, conocido como perimenopausia, suele aparecer sobre los 50 años, pero hay casos de mujeres a las que se les adelanta incluso a los 40. En el caso de Naomi Watts, fue más extremo, empezó a notar síntomas de esta fase a los 36 años. Desde entonces, la actriz ha tenido que luchar contra los tabúes de la menopausia y así lo declara en su perfil de Instagram.

Naomi Watts ha tenido que romper estigmas sobre un proceso tan complejo como es la menopausia en mujeres. Es por eso que la actriz ha escrito un libro en el que cuenta toda su experiencia. "El envejecimiento y la menopausia son partes hermosas de la vida que deberían celebrarse. Merecemos sentirnos empoderadas y apoyadas a medida que envejecemos", explicaba Watts en una publicación en su perfil de Instagram.

Naomi Watts larazon

Dare I Say It: Everything I Wish I'd Known about Menopause (Me atrevo a decirlo: todo lo que desearía haber sabido sobre la menopausia) es el libro de la actriz que saldrá en enero de 2025. "Este es un libro sobre cómo mi vida se puso patas arriba cuando me dijeron que estaba cerca de la menopausia a los 36 años. Justo cuando estaba lista para empezar una familia. Pensé que este era el final de todo. Ciertamente, mi fertilidad y carrera hizo 'boom'. Mientras luchaba contra la vergüenza y el secreto, deseaba que hubiera una conversación abierta. Un manual del que podría pasar las páginas en secreto. Lamentablemente, no había recursos reales. Ni siquiera médicos versados. Me quedé callada tanto como pude. Pero con el conocimiento de que la mitad de la población entrará en la menopausia y dos de mis abuelas todavía viven y siguen siendo fuertes, estaba decidida a investigar más y optimizar mi salud, así como a reunir a las mujeres para que podamos sentir que no estamos solos en esto", explicaba.

Síntomas iniciales de la perimenopausia

Los primeros síntomas de la perimenopausia son las irregularidades menstruales que culminan con la desaparición total con la menopausia, sofocos, alteraciones del sueño, cambios de humor, pérdida de densidad ósea, cambios en la libido, aumento de peso, sobre todo en la zona abdominal, cambios en la piel y el cabello. De todo ello y mucho más habla Naomi Watts en su nuevo libro que verá la luz en enero de 2025.

"Es la guía que desearía haber tenido la primera vez que escuché que estaba cerca de la menopausia a los 36 años. Reúne mi historia, charlas con mis amigas sobre sus experiencias y consejos claros y prácticos de médicos y expertos. No puedo esperar a que lo leas. Ojalá te de la oportunidad de sentirte empoderada y un poco menos sola al escuchar mi historia. Todas deberíamos mantener la cabeza alta. ¡Somos mayores, somos más sabias, y esto no se acaba!", sentencia la actriz.