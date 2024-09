Cinco hábitos que deben evitar las mujeres de más de 40 años si quieren dormir bien

Si seguimos las recomendaciones médicas de dormir 8 horas al día, estaríamos durmiendo una media de 25 años. Esto quiere decir, que —más o menos— nos tiramos un tercio de nuestra vida en la cama. Sin embargo, lo hacemos mal. ¿Por qué? Porque no respetamos ciertos hábitos fundamentales para descansar correctamente. Además, las mujeres, cuando llegan al periodo de la perimenopausia, experimentan una serie de cambios, entre los que destacan los problemas de sueño. Dormir mal es uno de los síntomas del proceso previo a la menopausia que se desencadena en mujeres a partir de los 40 años.

Como explica Irene Domínguez, tecnóloga de los Alimentos y responsable del departamento de Nutrición de Clínica Palasiet, los niveles de estrógeno y progesterona también juegan un papel crucial en la regulación del sueño, tanto en la calidad como en la duración: "El estrógeno contribuye a mantener los niveles de serotonina, un neurotransmisor que promueve el sueño, mientras que la progesterona tiene un efecto sedante natural. Con la reducción de estas hormonas, las mujeres experimentan alteraciones en los patrones de sueño, además de ser más susceptibles a los sofocos nocturnos y la sudoración, que interrumpen el descanso, creando un círculo vicioso que perturba el ritmo circadiano y exacerbando el insomnio".

Cinco hábitos que hay que evitar para dormir bien

¿Es mejor dormir sobre el lado izquierdo o el derecho? Redes sociales

¿Algo más? Pues sí. Y es que hay ciertos hábitos que empeoran esta condición. Pongamos que empezamos a experimentar los síntomas de la perimenopausia temprana a los 40. En ese caso, tenemos que pensar que nos quedan aproximadamente 25 años de vida laboral (justo el total de años que dormimos durante toda nuestra vida) y, por lo tanto, si no llevamos una rutina estricta de sueño, nos vamos a tirar un cuarto de siglo yendo a la oficina con ojeras. Impresiona, ¿verdad? Pues esto sucede porque hay varios hábitos de nuestra vida que lo ocasionan. Tenemos dos opciones: o compramos todas las existencias de correctores de ojeras de España o decidimos hacer caso a los expertos. Desde el portal web de salud Medline Plus lo explican.

1. Preocuparse por no dormir

En las noches de verano, suele ser complicado dormir por el calor Dreamstime

Parece una broma, pero es cierto. Cuando no dormimos, nos preocupamos porque no conseguimos conciliar el sueño y nos cuesta más todavía descansar. Desde el portal web de salud Medline Plus explican que las personas que padecen insomnio a menudo están preocupadas respecto a no dormir lo suficiente: "Cuanto más intentan dormir, más frustradas y molestas se ponen y más difícil les resulta conciliar el sueño". Por eso, es mejor no estresarse y entender que si dormimos siempre a la misma hora y cumplimos con las horas adecuadas, tarde o temprano, nuestro cuerpo se acostumbrará.

2. Adiós preocupaciones

Eso de consultarlo con la almohada, lo vamos a dejar. "Escriba todas las cosas que le preocupan en un diario. De esta manera, usted puede transferir sus preocupaciones de su mente al papel, dejando sus pensamientos más tranquilos y mejor acomodados para conciliar el sueño", explican desde Medline Plus. Cuando nos venga algo a la cabeza, lo apuntamos, mañana lo solucionaremos.

3. Las comidas copiosas antes de dormir

Si le pones esto al café, evitarás la ansiedad y el nerviosismo Pixabay

Hay que evitar las bebidas con cafeína o alcohol al comienzo de la noche, o incluso por la tarde. Debemos evitar las comidas pesadas por lo menos 2 horas antes de irse a dormir.

4. La cama es para dormir

Pareja mirando el teléfono móvil en la cama Dreamstime

La cama es para dormir. No debemos comer ni trabajar mientras estamos en la cama. Es importante saber delimitar los espacios para encontrar relax mental. En el escritorio se trabaja, en la mesa se come y en la cama se duerme. Además, las luces de las pantallas alteran el sueño, por lo que debemos evitar también revisar las redes sociales o el correo con el móvil.

5. La actividad por el día, no por la noche

A veces, lo hacemos al revés, dormimos la siesta después de comer, y realizamos actividades físicas muy tarde. Debemos ser más activos durante el día. "Hay que hacer ejercicio durante al menos 30 minutos casi todos los días. No haga siestas durante el día ni por la noche", sentencian.