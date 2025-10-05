¿Qué es el 7 Skin Method coreano? El ritual de hidratación que transformó el skincare

El 7 Skin Method es una técnica de hidratación intensiva nacida en Corea del Sur que consiste en aplicar entre 3 y 7 capas de tónico o esencia ligera, una tras otra, sin esperar a que la piel se seque por completo entre cada capa. El término “skin” hace referencia al tónico en la jerga cosmética coreana, y el número 7 simboliza el máximo de capas recomendadas para lograr una piel jugosa, equilibrada y profundamente hidratada.

Este método se ha convertido en un pilar del K-beauty por su capacidad para transformar la textura y luminosidad de la piel sin necesidad de productos pesados ni fórmulas oclusivas. Y es perfecta para quienes tenemos la piel seca.

¿Por qué funciona?

La clave está en la hidratación progresiva. Al aplicar capas finas de un tónico humectante, la piel absorbe el agua de forma gradual, lo que mejora su elasticidad, reduce la apariencia de poros y fortalece la barrera cutánea. Además, al evitar ingredientes oclusivos como aceites o siliconas, se minimiza el riesgo de brotes o sensación grasa.

Este método es especialmente eficaz en pieles deshidratadas, apagadas o con desequilibrio entre grasa y agua, ya que ayuda a restaurar el nivel óptimo de hidratación sin saturar.

Beneficios principales

Hidratación profunda sin sensación pesada.

Mejora de la textura y luminosidad.

Refuerzo de la barrera cutánea.

Regulación del sebo en pieles mixtas o grasas.

Sensación de frescor y calma inmediata.

¿Cómo se aplica?

El proceso es sencillo, no varía mucho nuestra rutina de belleza diaria, pero requiere atención al tipo de producto y a la técnica:

Limpieza suave: Comienza con una piel limpia, sin residuos de maquillaje ni limpiadores agresivos. Si no tienes ninguno favorito te propongo varios limpiadores suaves interesantes para que sepas por donde empezar en el siguiente artículo de 2Trendies. Primera capa de tónico: Aplica una pequeña cantidad en las palmas y presiona suavemente sobre el rostro para favorecer la absorción. Capas sucesivas: Repite el proceso entre 3 y 7 veces, dejando que la piel absorba parcialmente antes de aplicar la siguiente capa. Finaliza con crema o serum (opcional): Si tu piel lo necesita, puedes sellar con una crema ligera o un serum humectante. A mí me gusta usar alguna que incluya niacinamida o vitamina C en su fórmula.

¿Qué tipo de tónico usar?

No todos los tónicos son aptos para este método. Lo ideal es elegir fórmulas:

Sin alcohol ni fragancias irritantes.

Con textura acuosa o ligeramente viscosa.

Enriquecidas con ingredientes humectantes como ácido hialurónico, glicerina, pantenol o fermentos.

7 Skin Method Difoosion

¿Cuántas capas son ideales?

Aunque el nombre sugiere siete, no es obligatorio llegar a ese número. La cantidad óptima depende de tu tipo de piel y del clima:

Piel grasa o mixta : 3–5 capas suelen ser suficientes para equilibrar sin saturar, tendrás que ver que tal lo tolera tu piel.

: 3–5 capas suelen ser suficientes para equilibrar sin saturar, tendrás que ver que tal lo tolera tu piel. Piel seca o deshidratada : 5–7 capas pueden aportar el extra de hidratación que necesita. Las pieles secas suelen ser las que más lo necesitan.

: 5–7 capas pueden aportar el extra de hidratación que necesita. Las pieles secas suelen ser las que más lo necesitan. Climas húmedos : Menos capas para evitar sensación pegajosa.

: Menos capas para evitar sensación pegajosa. Climas secos o fríos: Más capas para compensar la pérdida de agua transepidérmica.

¿Con qué frecuencia hacerlo?

Puedes incorporar el 7 Skin Method en tu rutina nocturna 2–3 veces por semana, o incluso a diario si tu piel lo tolera bien. Algunas personas lo usan como ritual de emergencia antes de eventos importantes para lograr el efecto “glass skin”.

El 7 Skin Method es mucho más que una tendencia: es una forma consciente de reconectar con la piel, entender sus necesidades y ofrecerle hidratación real. Adaptado correctamente, puede convertirse en un ritual transformador para quienes buscan una piel más sana, luminosa y equilibrada.