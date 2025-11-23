Ana Boyer sabe el vestido de invitada que triunfará en primavera 2026 y será el más original de tu armario

Mientras Tamara Falcó deleita con unos pantalones súper calentitos para la oficina, Ana Boyer triunfa al otro lado del charco con un vestido de lo más bonito. Tenemos claro que entre hermanas comparten armario y esta sería una prenda que llevaría la marquesa de Griñón (incluso Isabel Preysler). Porque favorece la silueta, es divertida y arregla para cualquier ocasión.

Ahora mismo tenemos nuestra mirada hacía las prendas de vestir que nos refugian de las bajas temperaturas. Sin embargo, esto no conlleva a que nos planteemos invertir en un buen vestido que utilizaremos durante 24/7 en la temporada de primavera-verano 2026. Sobre todo, cuando el Black Friday es este 28 de noviembre, es decir, quedan menos de cinco días y debemos pensar muy bien en qué invertiremos. Y no es fácil encontrar un modelo que reúna todos los requisitos para convertirse en el ideal de nuestro armario. Por ello, Ana Boyer con un vestido perfecto acaba de convertirse en toda nuestra referente.

El vestido más original de firma española

Siempre decimos que en un buen fondo de armario debemos tener un vestido blanco, negro y de estampado floral. Son los clásicos de siempre y que nunca pasan de moda, estamos en la temporada que estemos. El vestido que ha mostrado Ana Boyer en su última publicación de Instagram conserva un estampado de lo más original, entre motivos tropicales y frutales que mezclan colores vibrantes y alegres.

Destaca una silueta que favorece la figura de la celebridad. Comenzando con un cuello fruncido con mangas cortas de vuelo, un cuerpo perfectamente ajustado que llega a las caderas, donde se abre una falda de vuelo con movimiento sutil. Lo más especial es la espalda, puesto que la tiene toda al descubierto con un lazo en el cuello que decora y sujeta ambos laterales. Se trata de un diseño de la firma Philippa, pero que actualmente se encuentra agotado.

Ana Boyer con vestido floral. Instagram @anaboyer

Ana Boyer lo ha combinado de una manera sencilla y para todos los días. Unas sandalias planas en marrón de la firma Hermès, su cabello suelto desenfadado con ondas nada marcadas y un look de maquillaje natural y fácil de replicar.

El look perfecto para ser invitada en 2026

Como decíamos, se trata de una alternativa que estamos seguras que triunfará en la temporada de primavera-verano 2026. Según las últimas tendencias de invitadas, ya no veremos tantos looks glamurosos o arreglados, sino aquellos más effortless y menos recargados. O del día a día convirtiéndolos perfectos para un evento de calibre a partir de los accesorios. Pues bien, este vestido de Ana Boyer contiene todos los ingredientes para conseguir el éxito.

Lo podemos combinar con sandalias de tacón en morado junto con una capa semitransparente, entre muchas más opciones. Todo tiene que ver con nuestra capacidad de dar un giro de 180 grados a un atuendo y este vestido tiene muchas posibilidades de ser el indicado.