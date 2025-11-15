Las zapatillas retro que lleva Jennifer Aniston fueron icono en los 70 y vuelven a ser las más deseadas

Desde que Jennifer Aniston se convirtió en icono de estilo gracias a Friends, su manera de vestir ha seguido siendo igual de inspiradora. En una publicación de Instagram que compartió hace poco, aparece dentro del coche natural y relajada, con vaqueros deshilachados, camiseta blanca de tirantes y unas zapatillas clásicas. Y, sin pretenderlo, consiguió que medio mundo comentara su look aparentemente simple, un ejemplo más de cómo lo cotidiano puede convertirse en inspiración.

La fórmula, en realidad, no tiene misterio. Es la misma que lleva repitiendo durante años: prendas básicas, tejidos cómodos y ese equilibrio perfecto entre lo casual y lo cuidado. Pero esta vez ha conseguido poner de nuevo en el radar unas zapatillas que llevan décadas formando parte de la historia de la moda.

Un guiño a Farrah Fawcett y a los 70

Entre las fotos que compartió en Instagram, Jennifer incluyó también una imagen de Farrah Fawcett —la inolvidable protagonista de Los Ángeles de Charlie— patinando por la calle con vaqueros acampanados, sudadera roja y las mismas zapatillas que ella lleva ahora. Una referencia directa a una de las escenas más recordadas de los años 70 y a uno de los looks más icónicos de aquella década.

Jennifer Aniston recupera el look más icónico de Farrah Fawcett, con vaqueros, camiseta blanca y las zapatillas que marcaron los años 70. @jenniferaniston

Medio siglo después, Aniston recupera parte del espíritu setentero que definió a toda una generación. Esa mezcla de naturalidad y actitud espontánea sigue siendo igual de inspiradora hoy.

El modelo que nunca pasa de moda

Las Nike Cortez que lleva Jennifer son uno de esos modelos clásicos que han sobrevivido a modas y generaciones enteras. Nacieron en los 70, cuando el auge del running empezaba a transformar el calzado deportivo, dominaron los 90 y hoy forman parte del fondo de armario de cualquier amante del estilo. Su diseño es sencillo, reconocible y, sobre todo, cómodo.

Si prefieres otros tonos, hay opciones para todos los gustos

Además de las blancas y rojas, hay muchos más colores de Nike Cortez. Las verdes de ante y las beige con marrón son dos combinaciones estrella de esta temporada. Nike / BZR / Asos

Quizá por esoAdemás de con vaqueros, como las lleva ella, quedan igual de bien con pantalones sastre para ir a la oficina, con las siluetas amplias que marcan la temporada —como los barrel o balloon— o con vestidos y conjuntos de punto.

Jennifer ha optado por la versión clásica, con el toque de color en el lateral, pero el modelo se encuentra en muchos más tonos. Entre los más acertados de la temporada destacan los beige con marrón y los verde oliva con textura de ante, perfectos para quienes prefieren los neutros o buscan algo fácil de combinar con la paleta cálida del otoño.

Al final, se trata de eso, de encontrar la versión que encaje con tu estilo sin perder la esencia de un clásico que lleva medio siglo siendo símbolo de comodidad y buen gusto.

Un clásico que nunca se apaga

Jennifer Aniston no necesitó más que unos vaqueros y unas zapatillas retro para demostrar que la moda auténtica no entiende de épocas. Tal vez ese sea el secreto de su estilo y la razón por la que sus looks siguen inspirando igual que hace treinta años.