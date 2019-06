Serra Ferrer presenta la dimisión

Serra se va del Betis. La bomba se barruntaba hace días tras el ofrecimiento de la dupla presidencial de recortar funciones, emolumentos y mando al balear. El ya ex vicepresidente deportivo del Betis no acepta. El club queda en entredicho, ya que gran parte de la afición entiende que se ha invitado a salir al mito verdiblanco, la persona que en dos años ha multiplicado el valor de la plantilla. «Ha perdido Setién, pero todavía no ha ganado Serra», señalaron en la zona noble del Betis tras el cese del técnico cántabro. Los dos están ya fuera y el Betis, una vez más, cae en la autodestrucción.

Lorenzo Serra Ferrer, que ocupó el puesto de vicepresidente deportivo y miembro de la comisión deportiva del Real Betis en las dos últimas temporadas, deja el club sevillano, informaron en la noche de este lunes Ángel Haro y José Miguel López Catalán, presidente y consejero delegado, respectivamente.

Ambos dirigentes, en una entrevista en la televisión del club, señalaron que tras la temporada han analizado el área deportiva, que en su opinión es la mas importante de la entidad, y que Serra Ferrer les ha comunicado que “no encaja en el nuevo rol” y por ello no continúa.

Haro afirmó que deben “agradecer todo el trabajo” de Serra Ferrer y que el Betis “siempre será su casa”, aunque insistió en que “es una pena” que el balear no continúe en la nueva estructura de la parcela deportiva,

Serra Ferrer, que fue entrenador del Betis en dos etapas, una desde 1994 a 1997 y otra entre 2004 y 2006, volvió a la entidad en mayo de 2017 para hacerse cargo de esta parcela deportiva con el cargo de vicepresidente deportivo y, entre otras operaciones, contrató a Quique Setién como entrenador, quien ha permanecido también en el cargo en las dos últimas campañas.

El técnico balear, de 66 años y actualmente también accionista de la entidad, sale así del Betis tras su tercera etapa en ella, en la que logró en el primer curso una sexta plaza en LaLiga y la vuelta a competiciones europeas, mientras que en la segunda el equipo acabó situado décimo en la tabla, semifinalista de la Copa del Rey y cayó en dieciseisavos de final de la Liga Europa