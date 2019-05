La final de Champions se juega este sábado a las 21:00 horas en el Wanda Metropolitano, pero los «hooligans» ya han desembarcado en la capital. Nadie sabe con certeza cuántos serán finalmente. Hay quien apunta 30.000, otros 40.000 y también quienes suben la apuesta hasta 100.000. La mayor parte de ellos, sin entrada, encontrarán en los bares cercanos a las «fan zones» el calor para alentar bien al Liverpool, bien al Chelsea. Muchos hosteleros ha decidido cerrar sus locales ante lo que pueda ocurrir. Sin embargo, quienes se van a tener que quedar allí, pase lo que pase, son los agentes de Movilidad. Y las condiciones en las que van a trabajar no les invitan a la tranquilidad.

El Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad (SPAM) ha dirigido una carta a la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés para que se adopten «las medidas oportunas a la mayor brevedad posible para salvaguardar la integridad física de los miembros» del Cuerpo. Y es que, como explica en el escrito Jorge Romero, secretario de Organización de SPAM, estos agentes no sólo «no tienen competencias en materia de seguridad», sino que «no cuentan con los medios de dotación unipersonales para salvaguardar cualquier tipo de agresión al respecto».

El escrito, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, explica que la Nota de Servicio de Interior, «enviada desde la Subdirección de Movilidad», estipula que los agentes deberán doblar turno: de 8:00 a 00:00 horas, «fuera del horario de servicio en el que este colectivo presta servicio». Una labor para la que muchos se presentarán voluntarios.

La carta señala los principales «puntos calientes» durante estos días y que se nombran en esa nota de servicio: Plaza de Colón, Plaza de Callao y entre las plazas Mayor y del Comandante de las Morenas, entre otras. «Entendemos que el personal que preste servicio de forma ordinaria y extraordinaria en estos días deberá hacerlo con las máximas garantías posibles», prosigue la carta. «En ningún caso deben cubrirse puestos fijos próximos a las ''fan zones'' en las que se encuentren seguidores de cualquiera de estas dos aficiones».

En Madrid Central

Como asegura a este diario el secretario de SPAM, Jorge Muñoz, los agentes de Movilidad van a establecerse en zonas «donde ya no hay problemas de tráfico», que es su principal función, debido a que Madrid Central ha restringido notablemente el tránsito de vehículos motorizados. En su opinión, con este dispositivo «se quiere crear una falsa sensación de seguridad. Quieren que los aficionados del Liverpool o del Chelsea, cuando acudan a estas ''fan zones'', vean a mucho personal uniformado. Sin embargo, los ''hooligans'' no distinguen entre un agente de Movilidad, un policía local o un policía nacional. En el momento en que uno de estos aficionados pegue a otro, el agente de Movilidad, aunque no tenga competencias en esta materia, se verá obligado a actuar, a dar aviso por la emisora para que vengan los agentes de la Policía Nacional».

En este sentido, el sindicato explica que los trabajadores de Movilidad no cuentan «con medios de defensa unipersonal. Ni siquiera con grilletes, algo que se ha solicitado». De hecho, llevan meses pidiendo «por activa y por pasiva al Ayuntamiento mascarillas anticontaminación», un perjuicio que todavía sufren a diario.

Por todo ellos, el sindicato reclama a Sabanés que sean apostados «en los puestos fijos más alejados de las ''fan zones'' y no los actuales establecidos». Además, recuerdan a la responsable del Área que «seguimos estando en Alerta 4 por amenaza terrorista, ante lo cual, le pedimos que monten los puestos más próximos los unos de los otros, y con el máximo número de efectivos en cada uno de ellos».

Todos esperan que impere el sentido común, y que durante este viernes y sábado, sea cual sea el resultado en el Wanda Metropolitano, solo reinen la rivalidad, los goles y, en definitiva, el fútbol. Sin embargo, SPAM avisa a los responsables municipales sobre las posibles consecuencias: «No dudaremos en adoptar las medidas oportunas al efecto si alguno de los miembros del Cuerpo de Agentes de Movilidad se ve involucrado en cualquier intervención en la cual carezca de competencia».