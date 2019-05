El tradicional «cara a cara» que hace menos de una década vivíamos en las vísperas de los comicios ya es historia. Enterrado el bipartidismo, los votantes tienen a su disposición, como será en el caso de las próximas elecciones a la Comunidad de Madrid, hasta seis candidatos con posibilidades, si no de gobernar, sí de ser determinantes. Seis formas de comunicar, de seducir y de convencer. Pero el candidato perfecto no existe. Bajo su máscara de aparente fortaleza siempre esconden fragilidades. El debate que emite hoy Telemadrid con cinco de los seis aspirantes a presidir la región–sólo faltará Íñigo Errejón, que no ha contado con el visto bueno de la Junta Electoral– será buena prueba de ello. Antes, Javier Lorenzo Rodríguez, profesor de Ciencias Políticas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III (UC3M), analiza para LA RAZÓN los puntos fuertes y débiles de los candidatos, así como sus firmas gestuales más reconocibles.

Ignacio Aguado (Ciudadanos): Sonrisa suave y poco dado al mitin

1. ¿Qué define su discurso?

Voto útil, unión, bajada de impuestos y oposición al «sanchismo».

2. ¿Qué transmite su personalidad?

Juventud, afable, moderado.

3. ¿Cuál es su «marca» gestual?

Sonrisa que suaviza el tono de sus palabras, movimientos y dicción muy estudiada y elaborada gracias a las técnicas de oratoria.

4. ¿Cuáles son sus puntos débiles?

Aguado adolece de los mismos problemas que su jefe de filas: demasiadas cosas que decir. Tiene muy estudiado cada mensaje pero no controla los tiempos ni los lanza con claridad. Por otro lado, se le escapa la sonrisa cuando no corresponde. Una debilidad –y una fortaleza también– es su no dureza o su falta de contundencia cuando critica al adversario. Por último, señalar que no es nada mitinero: se mueve mejor en entrevistas o en intervenciones parlamentarias.

5. ¿Cuáles son sus puntos fuertes?

Cuenta con una buena dicción y aunque tiene estudiado los movimientos los despliega con soltura. Un ejemplo es el movimiento de las manos acompasado con sus palabras, utilizando gestos de unión.