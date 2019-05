Carmena expedienta a un policía municipal por hablar con la prensa

El director general de la Policía Municipal de Madrid, Andrés Serrano, ha incoado un expediente disciplinario contra el portavoz de la Asociación de Policía Municipal de Madrid (APMU), Carlos Bahón, por opinar en este diario sobre el regreso de Serrano a su puesto directivo tras suspender las pruebas de ascenso a comisario. La noticia se publicó el pasado 27 de marzo y explicaba que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento había aprobado el nombramiento de Serrano como director general del Cuerpo tras haber permanecido apartado del cargo durante cinco meses. Mientras preparaba el proceso de ascenso, Serrano se vio obligado a dimitir de su cargo porque le afearon que era “juez y parte” y pasó a ocupar un puesto de intendente (antes llamado oficial). Los agentes criticaban que le habían librado de responsabilidades para poder dedicarse a estudiar y esto es lo que, al parecer, ha provocado el enfado de Serrano, que ha abierto un expediente contra el portavoz policial por “grave desconsideración hacia un superior”. Supondría una falta grave que está castigada con una sanción de cinco días a tres meses de suspensión de empleo y sueldo. El caso ya está siendo instruido por un subinspector, según ha podido saber este diario.

Fuentes policiales aseguran que a Serrano no le gustó “nada” verse apartado del proceso de selección por suspender el test psicotécnico. Todos daban por hecho que iba a salir elegido. Eran tres plazas para trece aspirantes pero Serrano y otros cinco cayeron en el psicotécnico. Entonces, muchos pusieron en duda si el hecho de no superar este tipo de examen le convertía la persona idónea para dirigir un cuerpo como el de la Policía Municipal. No obstante, si el Gobierno revalidara en el Ayuntamiento, fuentes municipales aseguran que él no continuaría en el cargo.