Crimen de Meco: «el asesino quedó con Míriam para matarla»

El caso de Míriam Vallejo, la joven de 25 años asesinada el pasado 16 de enero en un descampado de Meco, sigue manteniendo en vilo a la Guardia Civil. El aura de misterio y las extrañas circunstancias que rodean su muerte, acapararon portadas hace algo más de dos meses. Y es que, a pesar de los esfuerzos de los agentes, se sigue sin encontrar al responsable o responsables de la muerte de la joven. Y todo ello a pesar de las múltiples pruebas encontradas en la escena del crimen: desde la camiseta con manchas de sangre hasta ciertas conversaciones con cierto tono «amenazante» halladas en el móvil de Míriam.

Una fuente cercana a la joven descartó la posible vinculación de «Mimi» con apps de ligoteo: «Míriam no era de este tipo de cosas», ya que, «era desconfiada de las relaciones a través de esos medios», aunque «no lo puedo asegurar al 100%», dijo a LA RAZÓN. De hecho, añade la fuente, «me extraña y mucho». Era una persona «muy extrovertida», pero estas cosas «no le pegaban», asegura. Al respecto, destaca la última «relación» que tuvo la joven «no hace tanto» con un chico. «Estuvieron tres o cuatro meses y antes de navidades ya no estaba con él. Empezaron sobre agosto o septiembre. No parecía nada serio».

Sin embargo, las últimas investigaciones de la Policía apuntan a ese móvil, y es que, según aseguran, «Mimi era muy asidua en redes y Apps de contactos», ya que alrededor de 300 personas se habrían puesto en contacto con ella a través de dichas aplicaciones. De esas personas, actualmente ya habrían sido contactados 50 individuos a los cuales se les habría tomado el ADN en busca de alguna pista.

Sobre el trabajo de los agentes, esta fuente sostiene que «la Guardia Civil si está haciendo todo lo posible», aunque matiza que cree que «podrían destinar más gente tras la pista del asesino de Míriam, pero entiendo que tiene muchas más investigaciones abiertas». Asimismo, afirma que aunque tarden dos meses más en encontrar al autor del crimen, espera que «den con el verdadero culpable». «Lo que más miedo me da, es que esa persona esté ahora mismo en la calle y que lo vuelva a hacer. No quiero que otra familia sufra», subraya. Respecto a las sospechas iniciales de si el posible asesino de la joven fuese alguien cercano, afirma que: «de lo que estoy seguro, es de que era conocido por Míriam. Yo no salgo con un cuchillo de mi casa y si lo hago es por que sé que lo voy a utilizar. Esa persona quedó con Míriam para matarla», zanja.

Sobre las hipótesis que baraja la investigación sobre el asesinato, destaca la posible evidencia de que el autor o autores fueran conocidos por la joven, ya que los perros que iban con ella en el momento del ataque no reaccionaron. Al principio se especuló con la posibilidad de que el asesino fuera una mujer del entorno de Míriam, y que el móvil del crimen fueran los celos, pero este extremo fue descartado por los agentes. Ahora, parece que gana peso el posible móvil sentimental unido a las apps de ligoteo. La última información que destacó en las últimas semanas es que el asesino o asesinos confundieran a Míriam con su compañera de piso. Otro escenario posible sería la actuación de alguien desconocido. En cualquier caso, para la Policía todas las hipótesis siguen abiertas.