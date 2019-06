Denuncian votos ilegales en las elecciones sindicales de Prisiones

La asociación de trabajadores penitenciarios Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) parece ser incómoda no solo para los responsables de Instituciones Penitenciarias, sino también para los sindicatos de prisiones que, después de muchos años, ven peligrar sus candidaturas de cara a las próximas elecciones sindicales (elecciones a representantes de trabajadores en las juntas provinciales de personal) del próximo 19 de junio. Los miembros de la asociación denuncian el “ataque a dos bandas” que están sufriendo por parte de la Administración y de los sindicatos. Por un lado, el portavoz de la asociación, Enrique Rodrigo, presta declaración esta mañana en la sede de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias, en la calle Alcalá de la capital, tras haberle comunicado la apertura de una “información reservada” tras denunciar sistemáticamente las carencias del gremio. No es el primero, ya hay otros trabajadores propuestos para sanción por motivos similares y el apoyo del resto de compañeros es unánime pero lamentan el precio a pagar por reclamar sus derechos. Por otro lado, los sindicatos ACAIP-UGT está tratando de impugnar la candidatura de TAMPM a las elecciones que se celebrarán dentro de doce días. En un escrito remitido al Ministerio del Interior el pasado 30 de mayo, los responsables de ambos sindicatos, Julián Rollón y José Ramón López, interpusieron una reclamación electoral previa de la candidatura “Grupo de Trabajadores TAMPM Madrid” de acuerdo con artículos 15 y 25 de Real decreto 1846/1994 de 9 de septiembre. Los representantes sindicales denunciaban que habían presentado una candidatura bajo la fórmula de “agrupación de electores” y que incumplían el artículo 187.3 de la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral que dice que “para presentar candidatura, las agrupaciones electorales necesitan un número de firmas de inscritos en el censo electoral del municipio, que deberán ser autenticadas notarialmente...”.

Voto frauduento

Ante la fallida impugnación de sus listas por parte de los sindicatos tradicionales, TAMPM les acusan de prácticas ilegales. “Como saben que la gente no se va a desplazar al lugar de trabajo a votar porque en Prisiones están en turnos y ven peligrar sus puestos, están fomentando el voto por correo”, explican desde la asociación. No habría nada de malo si no fuera por que creen que se está produciendo de forma fraudulenta. Así, denuncian que

a día de hoy se puede realizar el llamado voto por correo por persona interpuesta sin necesidad de presentar ningún requisito de autorización ni poder notarial al tramitarlo como un correo simple administrativo.

Lo ha denunciado la representante de TAMPM en Málaga mediante un escrito solicitando la “paralización de la tramitación y anulación total o parcial del voto por correo en las elecciones de representantes del personal de la AGE”. En el documento, Elena Getino asegura que el pasado 27 de mayo tuvieron conocimiento de “cuatro solicitudes de remisión de documentación de voto por correo por persona interpuesta realizadas irregularmente, sin los requisitos necesarios para su tramitación en la oficina de Correos sita en Explanada de la Estación s/n de Málaga”. Los trabajadores denuncian el siguiente modo de operar. El funcionario se presenta en una oficina de Correos y solicita el envío de un correo administrativo. El empleado de Correos fecha y sella la documentación para que quede constancia a efectos administrativos. Introduce el papel en el sobre pero al no indicar que se está enviando una solicitud de voto por correo no es necesario que la persona que está realizando el envío presente autorización ni representación bastante como exige el artículo 19.2 del Real Decreto 1846/1994. Es decir, el trabajador de Correos no es conocedor de lo que esta tramitando.

Uno de los funcionarios de prisiones hizo la prueba el pasado 1 de junio en la oficina de Correos de la avenida Postas y grabaron el proceso para demostrar que sí era posible. Los funcionarios denuncian, por tanto, que el sistema de voto por correo es “totalmente vulnerable y violable”, que no respeta las mínimas garantías en su tramitación y solicitan, por tanto, la paralización inmediata del envío de papeletas a los peticionarios del voto por correo. Al mismo tiempo, exigen a la Mesa Electoral que “elimine la opción de votar por correo y emplee solamente la opción de voto presencial”.

Desde su nacimiento, TAMPM viene denunciando la precariedad de sus condiciones laborales (falta de personal, de medios y el aumento de agresiones por parte de los internos como consecuencia de estas carencias) pero también han señalado a quienes hasta ahora velaban por el cumplimiento de los derechos de estos trabajadores denunciando la “cómplice connivencia entre sindicatos y Administración” e incluso la “obtención de prebendas por parte de los representantes sindicales como contrapartida a su pasividad”.