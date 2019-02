El primer programa electoral para personas con discapacidad intelectual

El próximo 26 de mayo –o incluso antes, si se produce un adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez– se celebrará un momento inédito en unas elecciones: por primera vez, las personas con discapacidad intelectual podrán ejercer su derecho al voto. Y lo harán hasta en tres ocasiones: los comicios serán autonómicos, locales y europeos. La última reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), que anteriormente no permitía votar «por razones asociadas a discapacidad», va a permitir que unos 17.000 residentes en Madrid acudan a las urnas por primera vez. Sin embargo, ¿cómo saber a quién votar si las propuestas de los partidos no son accesibles para este colectivo? La adaptación de los programas electorales es una de las históricas reivindicaciones de las asociaciones. Ahora, el Grupo Municipal del PP confirma que será el primero en contar con un texto accesible para personas con discapacidad intelectual.

Así, el partido liderado por el candidato José Luis Martínez-Almeida se reúne hoy con tres de las principales organizaciones que luchan por los derechos de este colectivo: Cirvite, Cermi-Comunidad de Madrid y Plena Inclusión-Madrid. Durante este encuentro, las asociaciones informarán a Martínez-Almeida de sus principales demandas. Y a su vez, el candidato dará a conocer las novedades que plantea el PP en lo que respecta a la atención a personas con discapacidad intelectual. La primera, será la adaptación del programa electoral a lo que se conoce como «lectura fácil». La segunda, uno de los compromisos que se incluirán precisamente en ese programa: toda la información relevante, como son los documentos públicos, las normativas o los trámites administrativos pertenecientes a la ciudad de Madrid estarían escritos en ese lenguaje más comprensible para estas personas.

Otras de las propuestas que el PP pondrá sobre la mesa será garantizar la participación de las personas con discapacidad intelectual en la oferta cultural como consumidores, creadores y trabajadores en espacios normalizados. Además, de llegar a la alcaldía, Martínez-Almeida también favorecerá la implantación del acceso libre a la persona de apoyo, con vistas a asegurar el derecho al disfrute de la oferta cultural, deportiva y de ocio.

Como explica el director de Plena Inclusión en Madrid, Javier Luengo, hace unos años, cuando alguien solicitaba al juzgado que declarara la incapacidad de un familiar –por ejemplo, para protegerle en cuestiones económicas–, el juez, «sistemáticamente», consideraba que esa persona no tenía capacidad para votar. La única manera de recuperar el derecho al voto era someterse a un examen por parte del juez, basado en preguntas sobre política que mucha gente en la calle no sabría responder. «Ese examen generaba además una vulneración de derechos: a ningún otro ciudadano se le hace una prueba para comprobar si puede o no votar», explica Luengo.

Sin embargo, con la nueva Ley de Régimen Electoral, todo eso forma parte del pasado. Ha tardado, pero al fin ha llegado. «Con la modificación, todos quedan incluidos en el censo electoral», explica el director de Plena Inclusión. La injusticia anterior no era comprensible para estas personas, que «no entendían por qué se veían privados de ese derecho por sentencia, cuando están interesados en la vida política, así como en lo que ocurre en su Comunidad y en su ciudad». Por ello, «lo han vivido como un éxito después de muchos años».

De hecho, el próximo domingo 24 de enero realizarán un simulacro en un colegio madrileño, concretamente en el Instituto Juan de la Cierva, para que estas personas puedan resolver sus dudas sobre cómo votar en unos comicios. Todo –salvo los nombres de los partidos– será una réplica exacta de lo que ocurrirá en cualquier colegio electoral el 26 de mayo: presentación de sobres, DNI, listas... y, por supuesto, el triple voto dentro de la vertiente autonómica, local y europea de esas elecciones. De hecho, la asociación no descarta que este ensayo incluya una cuarta votación, en el caso de que Pedro Sánchez anuncie unas generales.

Ahora bien, votar no sirve de mucho si no se elimina la barrera de la comprensión. Precisamente, una de las asociaciones que más ha abogado por el «lenguaje fácil» en los programas electorales ha sido Plena Inclusión, que lleva 40 años brindando su ayuda en Madrid y que aglutina a unas 114 entidades de familias afectadas. ¿Cómo se llevaría a cabo esta «adaptación»? Como explican desde la asociación, un profesional especialmente formado para ello adecúa el texto con palabras más sencillas y una manera más asequible de organizar las frases, en un proceso en el que no está exenta de importancia la maquetación. Posteriormente, la asociación lo valida, en un trabajo en el que es imprescindible la intervención de personas con discapacidad intelectual, receptores finales del mensaje. Finalmente, estos textos llevan incorporados un logo azul que certifica su adaptación. Hay que apuntar que no es el único colectivo que se beneficia de este formato: también cualquier otra persona con dificultad lectora, como pueden ser la gente mayor o los migrantes que acaban de llegar a nuestro país.

Con anterioridad, Plena Inclusión había editado una serie de guías para personas que, teniendo discapacidad intelectual, sí que tenían derecho a votar. Ahora, con vistas a las elecciones de mayo, se encuentran inmersos en la preparación de una nueva guía. Como todas sus acciones, esta iniciativa tiene un fin último: ayudar a que estas personas se representen a sí mismas.