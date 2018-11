«El Rey del cachopo»: La autopsia de Heidi descarta muerte por asfixia o sustancias

Eran las 14:20 horas de la tarde de ayer cuando César Román entraba en la sala del Juzgado número 32 de Madrid para prestar declaración a petición propia. Con vaquero oscuro, sin la característica barba con la que trató de ocultarse en Zaragoza y mucho menos sonriente que la vez anterior, «El Rey del cachopo» contestó a preguntas de la Fiscalía y la acusación particular durante hora y media. Una de las pruebas que tienen contra él es el testimonio del taxista que le llevó desde su casa de Vallecas hasta la nave donde encontraron el cuerpo de Heidi el 5 de agosto, día en que se sitúa la muerte de su novia. Al parecer, él explicó que esa maleta en la que hallaron el torso de la víctima no era la misma que la que él trasladó aquel día.

El sumario, no obstante, contaría con pruebas más sólidas contra César como su ADN en una botella en el lugar del crimen, imágenes adjuntadas en CD y pruebas de que compró productos que utilizó para entorpecer la identificación del torso.

A pesar de escucharle, la instructora del caso, la magistrada Rosa María Freire, ya había tomado la decisión de inhibirse a favor de un juzgado de Violencia sobre la Mujer, al considerar que se trata de un caso de violencia de género. De hecho, este extremo, que parece obvio porque el propio acusado publicaba en Facebook fotos con su novia y su hija desde el 4 de mayo es ahora el primer caballo de batalla entre defensa y acusación. Esta última, ejercida por Ramón Fernández, explicó que en el sumario –que ya cuenta con cuatro tomos– consta que Heidi estuvo embarazada de César, así como dos cartas manuscritas por la víctima halladas en la vivienda de Vallecas, ambas «en la misma línea» en la que, lejos de dejar la relación, la joven declaraba su amor hacia César.

La defensa de Román trata de desmontar que tuvieran una relación en ese momento pero, aunque hubiera sido una relación esporádica, ya se consideraría violencia de género. Sostienen, no obstante, que el crimen no fue por este motivo.

«El juzgado de Violencia sobre la Mujer puede no admitir el caso y tendrá que decidir la Audiencia Provincial», explicó ayer la defensa ejercida por Javier Notivoli, que asegura que hacía «meses» que no mantenían «ningún tipo de contacto» y que por eso no denunció su desaparición. Además, explicó que todas las pruebas contra su cliente «son perfectamente compatibles con las explicaciones que da» y en breve solicitarán diligencias que lo probarán porque «son cosas comprobables». El informe preliminar de la autopsia de Heidi descarta su muerte por envenenamiento o asfixia, ya que el forense lo habría detectado en los pulmones.