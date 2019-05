“Percibimos buenas sensaciones en las encuestas, sólo hace falta confirmar el diagnóstico”, ha afirmado Pepu Hernández, candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, en referencia a los buenos datos que hizo públicos el Centro Nacional de Investigaciones Sociológicas (CIS) ayer y por los que podría obtener entre 10 y 12 concejales -ahora mismo cuenta con nueve-. En este contexto positivo, el ex seleccionador de baloncesto ha presentado su programa, rodeado de su equipo, en el que plantea 21 desafíos. “Con este programa queremos convencer a los madrileños de nuestro programa bonito, y demostrar que vamos a seguir escuchándolos”, ha añadido.

Mar Espinar, la que ha sido hasta el momento la portavoz de la candidatura, ha insistido en que lo que buscan es “devolver el alma a Madrid. Lo que presentamos no son fuego artificiales”. Es más, ha insistido en que si el PSOE-M no cumple con las medidas propuestas, “presentaré mi acta de concejal”. Ella ha sido la responsable de exponer las principales líneas en materia de cultura del programa y anunció la creación de “un bono cultural municipal, con el que Carmena no ha podido cumplir”. También explicó su intención de “descentralizar la cultura y conocer la realidad socieconómica de cada barrio”. Se ha comprometido con la creación de “una oficina del defensor de la ciudadanía” y con la lucha contra la ludopatía.

Maite Pacheco, hasta ahora directora de Sensibilización y Políticas de la Infancia de Unicef, y ahora número seis de la lista, ha expuesto las líneas más sociales del programa. “Vamos a poner un acento especial en los niños, los jóvenes y los mayores de Madrid”, ha sostenido. Ha anunciado la creación de 20 nuevas escuelas infantiles “para terminar con las desigualdades”. En referencia a los jóvenes, Pacheco ha anunciado la ampliación del abono de transporte “hasta los 30 años”. Y, “para que los mayores no sigan viviendo solos”, quieren fomentar el ‘cohousing’. En referencia a los inmigrantes, “no debemos esconder las diferencias, son vecinos de Madrid y debemos fomentar medidas para garantizar su plena integración, agilizando su escolarización”.

En materia de limpieza, Alfredo Pascual, otro de los miembros de la lista, ha insistido en que éste es uno de los problemas que más preocupan a los madrileños. “El Gobierno de Madrid ha actuado tarde y de forma insuficiente”, ha dejado claro. Así, entre sus propuestas incluyen la creación de contratos más exigentes” con las contratas de limpieza y ampliar el presupuesto para garantizar que las calles estén limpias. En términos de movilidad ha propuesto un billete horario que permita transbordos y “promoveremos el transporte gratuito durante los episodios 4 y 5 de contaminación”.

Emma López, otra de las candidatas a concejal, ha sido la responsable de presentar las propuestas que promueven los socialistas madrileños en materia de empleo en la capital. “Queremos crear un empleo de calidad, una medida que parta con los trabajadores del propio Ayuntamiento”. También ha sugerido medidas de apoyo a los autónomos. “No queremos ser una traba para ellos, sino facilitadores”. También ha anunciado su apuesta por “el comercio de proximidad, que rehabilite los barrios” y ha anunciado la rebaja del IBI para las rehabilitaciones y las viviendas de alquiler, “para que los jóvenes no tengan que esperar a los 35 años para independizarse”.

En materia de vivienda ha incidido más Mercedes Pacheco, la número dos de Pepu, y que ha puesta con crear un parque de vivienda pública “similar al que tienen otras ciudades como Berlín, París o Viena, que representa un 60 por ciento”. Ha anunciado un Plan de Lucha Contra el Cambio Climático, “porque en Madrid la gente se muere porque está respirando aire envenenado”. Pacheco le ha robado el discurso a Manuela Carmena en su apuesta por mejorar los barrios del sur de Madrid: “Hay que darles esperanza, recuperarlos, hacer una ciudad equilibrada. Viven marginados por una línea invisible de desigualdad”. Por eso, “con el apoyo de Ángel Gabilondo, modificaremos la ley del suelo del 97, para cambiar el rumbo del ladrillo”.ha anunciado el rescate de la “Operación Campamento”, “que aportaría un 60 por ciento de vivienda social” y así “podremos crear el corredor verde que el sur necesita”.