La candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pasado esta mañana por los micrófonos de Ondacero. La periodista ha asegurado a Carlos Alsina, el presentador del programa, que “si todo sigue como parece, en unos meses voy a gobernar Madrid”. Así de confidente se ha mostrado sobre sus posibilidades para gobernar la capital. “Quien aspira a presidir Madrid tiene que tener sensibilidad con la autonomía y compromiso con el resto de España”, aseveró.

En lo que se refiere a sus contrincantes, Díaz Ayuso ha aseverado que “Vox está proponiendo cosas que no van a poder cumplir ni realizar”. Ha insistido en que “no conozco su programa ni a sus candidatos. La marca está extendiéndose, pero no tienen ni programa ni propuestas”. En referencia a posibles pactos con otros grupos políticos, Díaz Ayuso los ha descartado: “No creo que hiciera un pacto con el candidato de Sánchez en la Comunidad de Madrid”. Y ha insistido en que “no quiero pensar en pactos porque no me quiero desdibujar. Quiero entenderme con los partidos que están a mi lado. Hay que gobernar para todo el mundo, no contra alguien”. Eso sí, ha mostrado su desacuerdo con la actitud de Ciudadanos: “Se ha convertido en un partido de tránsfugas, veletas y que no habla claro. Están captando a los desencantados de otros partidos”, pero tiene claro que con ellos “tendría que entenderme. Hay propuestas del PP que ellos han imitado. Si tengo que pactar con ellos lo haré”.

En lo que respecta a Cristina Cifuentes y al “caso Máster”, la candidata ha afirmado que “es un tema personal de que está dando cuentas en un juzgado y espero que se resuelva cuanto antes”. Ha defendido su gestión: “Lo que conozco de ella es su gestión y todo lo que ha hecho por Madrid”. Tampoco descarta llamarla si en algún momento necesita ayuda: “Si puedo preguntarla, lo haré. He de pensar qué quiero en el futuro de Madrid, cómo bajar impuestos, crear coles... y quiero que me den consejos”.