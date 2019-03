La letra pequeña de Madrid Central

Recientemente, la Plataforma de Afectados por Madrid Central anunció que el Consistorio había cedido a una de sus reivindicaciones: la de que los trabajadores en horario nocturno que tengan que acudir a establecimientos dentro del perímetro pudieran acceder sin restricciones con sus vehículos. Efectivamente, el Ayuntamiento publicó ayer un «permiso extraordinario» para los empleados. Sin embargo, no será aplicable a todos. Sólo podrán acceder «siempre que residan en un municipio distinto al de Madrid». ¿Qué ocurre entonces con los trabajadores residentes en la capital? Este permiso les habilita sólo cuando «la distancia desde la parada del bus nocturno más próxima a su centro de trabajo o a su domicilio sea superior a un kilómetro». La ordenanza, por otro lado, no especifica la franja considerada como horario nocturno.

Padres de alumnos

Era una de las novedades anunciadas, pero, oficialmente, no fue hasta ayer cuando se oficializó en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid (BOAM). Los padres de alumnos que estudien en colegios de Madrid Central han quedado habilitados para poder recoger a sus hijos en estos centros escolares. Según reza en el texto, los permisos pueden ser solicitados directamente por los progenitores o por los propios centros educativos. ¿Las condiciones? Sólo podrán ejercer ese derecho en horario lectivo y siempre dentro de un calendario que abarca desde el 1 de septiembre hasta el 30 de junio. Los interesados podrán formular sus solicitudes para un máximo de dos vehículos por alumno.

Citas para las invitaciones

Se trata de uno de los puntos aún no aclarados por el Ayuntamiento. A pesar de que cuentan con 20 autorizaciones al mes, los residentes y los comerciantes de Madrid Central se exponen a partir de hoy a multas debido a que aún no les han dado cita para tramitar dichos pases. «Me acabo de mudar al barrio y hace un mes que solicité cita para poder entrar con mi coche, pero no me la han dado hasta el 19 de marzo, días después de que entren en vigor las multas», explica Sonia, vecina que se verá obligada a aparcar su vehículo fuera del perímetro hasta que no se aclare su situación. «Me han dicho que me multarán sí o sí y que, aunque haya solicitado cita, no me las quitarán», añade.

No es un caso aislado. La Plataforma de Afectados por Madrid Central señala que «hay varias asociaciones que forman parte de nuestra agrupación a las que no han dado cita hasta abril». Afortunadamente para ellos, en estos casos «sí que les han transmitido que podrían recurrirlas posteriormente, con todos los inconvenientes que eso conlleva», explican. Son asociaciones que necesitan solicitar más autorizaciones para otros vehículos y que, hasta que no les den permisos, no van a poder entrar con sus coches. De hecho, el BOAM extendió ayer de 10 a 20 las invitaciones para los comercios, destinadas a vehículos «cuyo acceso a Madrid Central resulte imprescindible».

Renovación de flotas

Es otra de las cuestiones que el Ayuntamiento ha dejado en el aire. Según la Plataforma de Afectados, las posiciones sobre la renovación de las flotas de transporte siguen «enfrentadas», ya que el colectivo había solicitado una ampliación del calendario a cinco años. Aunque el Consistorio les ha emplazado a «seguir trabajando estos temas en los grupos de trabajo de la Mesa de Seguimiento», en opinión de los comerciantes se ha producido un «grave incumplimiento» de los compromisos adquiridos en la constitución de esta Mesa. Y ése no era otro que el de aplazar el sistema de multas hasta que no se completara la negociación. Así, no se puede descartar que transportistas que sean multados a partir de hoy, acaben constituyendo en el futuro otras de las excepciones contempladas en Madrid Central.