La velada más alternativa

Música electrónica, poesía, danza y artes visuales... como no suelen verse en los circuitos comerciales y convencionales. Esta es la premisa y la promesa de la Noche Found!, nueva apuesta cultural de la Obra Social «la Caixa», y que celebra su primera edición hoy en CaixaForum Madrid. Una jornada que abarca de 19:30 a 22:30, tres horas dedicadas a aquellos espectadores más inquietos e interesados en las últimas tendencias culturales.

Los distintos espacios del centro cultural del Paseo del Prado desplegarán un abanico artístico de lo más actual. La primera cita, a las 19:30 horas, será con Aitor Saraiba, Lorena Álvarez y sus «Diarios». El primero, escritor, poeta y dibujante. La segunda, cantante y pintora. Ambos unirán sus esfuerzos creativos en el escenario para narrar, a través de todas estas disciplinas artísticas, los momentos claves de su vida, alumbrando así una obra unitaria y única, nacida específicamente para la Noche Found!.

A las 20:30 horas comenzarán las incursiones en el arte audiovisual. Concretamente, el colectivo madrileño Possible Others pondrá su música a disposición del artista multidisciplinar Álvaro Valls, que improvisará a base de efectos audiovisuales e interactivos. Después, sobre las 22:00 horas, será el turno del «cabeza de cartel» de la noche, Nástio Mosquito. Este artista angoleño actuará por primera vez en nuestro país tras su paso por espacios tan prestigiosos como el MoMA, la Tate Gallery o la Fondation Cartiere. Y lo hará con su espectáculo «Respectable Thief», una performance que se sirve de las posibilidades narrativas de la música, la poesía y el texto para hacer reflexionar al espectador acerca de temas que no pierden actualidad: el colonialismo, la identidad, la idea de nación y los estereotipos con los que se construye la cultura occidental. Una buena oportunidad para descubrir al que ya ha sido catalogado como «la futura estrella del mundo del arte».

Por último, «Faraón. Rey de Egipto», una de las más exitosas exposiciones de Caixaforum y que se puede visitar hasta el próximo 20 de enero, lucirá de forma diferente con motivo de la Noche Found! La bailarina Anna Hierro ofrecerá tres sesiones únicas –20:30, 21:30 y 22:30 – en las que, a través de la danza, se convertirá en una guía excepcional que explicará los secretos que encierran las más de 150 piezas – orfebrería, estatuas monumentales, relieves de templos, etc– cedidas por el British Museum y que conforman esta muestra egipcia. La actuación de Anna Hierro se enmarca dentro del ciclo «Más que una visita», una novedosa propuesta de CaixaForum Madrid que busca renovar y enriquecer el tradicional concepto de «visita guiada», sirviendo a los espectadores una experiencia mucho más completa.

Fuera ya de la Noche Found!, y dentro de esta misma línea multidisciplinar, el centro cultural continuará en las próximas semanas con su ciclo «Encuentros con...», actividad que comenzó en 2012 y en los que se trata de romper las distancias entre artistas y espectadores. El próximo invitado, previsto –jueves 22 a las 19:30 horas– será la ilustradora francesa Cécile Dormeau, que ha pasado a ser toda una «influencer» gracias a sus originales, irónicos y muy divertidos «gifs» de mujeres.