Los otros incendios del concejal Barbero

La dimisión en bloque de la cúpula de los bomberos municipales es el último incendio que ha afrontado el concejal de Seguridad, Javier Barbero. No ha sido el único. Durante sus cuatro años de mandato, los enfrentamientos con el sector policial y con el de la seguridad en general han sido constantes. En apenas cuatro años, han estado bajo su mando cuatro directores generales, tres jefes de bomberos, tres directores de Policía Municipal y dos subinspectores del Samur. Estos han sido los casos más sonados.

-Febrero de 2016. A juicio por llamar “fascistas” a unos policías. Después de una concentración autorizada en la Plaza de la Villa por parte del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM), Barbero afirmó públicamente que estos agentes eran unos “fascistas”. Los afectados interpusieron una denuncia y el concejal recibió una citación judicial para acudir como investigado. Durante el proceso afirmó que no les llamó “fascistas”, sino que se limitó a “describir una situación”. Ya en mayo, el juez archivó la denuncia al considerar que su actitud no fue injuriosa.

-Marzo de 2016. “No quiero gestapillos en la Policía Municipal”. La Asociación de Policía Municipal Unificada de Madrid (APMU) envió un burofax a Barbero para que no volviera a llamar “gestapillo” a ninguna unidad del Cuerpo, como hizo en dos ocasiones, y para que felicitara a los agentes por su labor en lugar de ofenderles. Barbero hizo esas declaraciones en marzo, al responder a una concejala del PP sobre el futuro funcionamiento de la Sección de Coordinación y Análisis de Información del Cuerpo (SECAI), conocida popularmente como asuntos internos: “Yo no quiero tener ninguna Gestapillo al uso que se dedique a investigar a no sé qué señores en función de qué circunstancias”.

-Mayo de 2017. Suprime el desfile del patrón de los policías. El concejal se llevó el acto de San Juan Bautista, patrón de la Policía Municipal, del parque del Retiro al auditorio de la Casa de Campo, mucho menos transitada por los madrileños. Además, por primera vez, se eliminó el tradicional desfile y se suprimió el «vino español» que cerraba la ceremonia. «Parece que se avergüenzan de nosotros, de lo que representamos y de nuestra labor. Es como si quisieran pasar de puntillas por ese día, que es nuestro día», comentaba entonces un alto mando policial.

-Mayo de 2018. Relevado un mando policial por investigar a Rommy Arce. El Ayuntamiento de Madrid relevó al jefe de la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal, Ángel Rabadán, debido, según representantes sindicales, a su intención de consultar a la fiscal de delitos de odio sobre si los tuits de la edil Rommy Arce tras la muerte de un mantero en Lavapiés podrían ser delito. El Ayuntamiento lo negó: se debía que se pretendía ubicar al mando -de rango intendente- “en un lugar idóneo para su formación”, porque es médico, por lo que pasaría al departamento de Riesgos Laborales.

-Julio de 2018. Investigan 228 bajas durante el Orgullo Gay. Barbero anunció entonces que desde Asuntos Internos iniciaría una investigación para esclarecer y arrojar luz sobre las 228 bajas médicas que hubo en la Policía Municipal durante la celebración del Orgullo 2018. “La respuesta será contundente”, apuntó. La situación se dio después de que el 85% de la plantilla de la Policía Municipal rechazara el preacuerdo laboral

-Agosto de 2018. Su mano derecha se presenta a comisario. El pasado verano se conoció que su mano derecha y entonces director de la Policía Municipal de Madrid, Andrés Serrano, se presentaba a las oposiciones a comisario/a. Estas pruebas estuvieron rodeadas de polémica: asociaciones policiales entendían que su posición podía favorecerle. Además, consideraban que el jurado y las bases de la oposición estaban hechas a su medida. Finalmente, Serrano dimitió de su cargo. Tal como ha adelantado LA RAZÓN, el ex director de la Policía es ahora mismo uno de los mejores posicionados en las pruebas.

-Febrero de 2019. Destituye a parte de la cúpula de Emergencias. Barbero cesa al director general de Emergencias y al Jefe de Bomberos. El origen del conflicto se encuentra en el intento de implantación de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios que, en el caso de los bomberos, cuyo trabajo exige una disponibilidad de 24 horas, es imposible cumplir sin la necesidad de hacer horas extra y de que se amplíe el presupuesto, algo a lo que el Ayuntamiento se niega. ¿El resultado? La reciente dimisión en bloque de la cúpula de los bomberos por las «purgas estalinistas y continuas mentiras» del concejal.