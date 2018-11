Mario, novio de la presunta asesina: «He perdido a mi pareja y a una ex novia»

Mario Tabanera, el novio de la presunta asesina de Denisa –y ex pareja también de esta última– declaró ayer ante la magistrada que lleva la instrucción del crimen, la titular del Juzgado número 4 de Alcorcón, Raquel Zuil. El joven, conocido grafitero en la localidad que firma «Rews», habría dado coartada a su chica y principal sospechosa, Rocío Martínez, aunque no le sirvió de mucho porque la magistrada decretó para ella la prisión provisional comunicada y sin fianza. La joven, de 19 años, pasó ayer su primera noche en prisión a pesar de haber declarado que la noche de los hechos estuvo «dando vueltas con el coche por Alcorcón» con su novio sin especificar sitios. Mario, al parecer, habría avalado esta defensa y también declaró haber estado con Rocío en el momento en que su ex novia Denisa fue apuñalada de muerte. El joven declaró a eso de las 10:30 horas en los juzgados de Alcorcón y a la salida del mismo manifestó ante las cámaras lo «dura» que era la situación para él. «He perdido a mi pareja y a una chica con la que he estado», dijo. También explicó que Rocío había tenido un «aborto espontáneo» tras quedarse embarazada de él.

Aunque sobre él no pesa, por el momento, ninguna imputación, conforme avance la investigación podría ser investigado por un delito de encubrimiento. Los testigos presenciales aseguran haber visto escapar a la carrera a Rocío acompañada de un joven tras cometer el crimen. Menos de 24 horas después, los agentes del Grupo VI de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid la detenían en el chalé de sus padres en Ventas de Retamosa (Toledo). Fuentes policiales sostienen que el padre de la presunta homicida, guardia civil, no habría colaborado en la investigación policial y habría «asesorado» a su hija para deshacerse de su teléfono móvil y evitar su localización. No obstante, la joven fue finalmente detenida. El entorno de la joven ha manifestado estos días su conflictividad y, al parecer, no era la primera vez que amenazaba de muerte a alguien. En esta ocasión, desgraciadamente, los mensajes de «te voy a rajar» y «te voy a pillar cuando estés sola», se cumplieron la noche del pasado domingo. Rocío, que se siente ahora «muy mal, muy afectada», según su abogada, presuntamente asestó una puñalada mortal en el abdomen de Denisa, de sólo 17 años. Los facultativos del Summa revirtieron la parada cardiorrespiratoria en la que se encontraba, pero falleció después en el hospital de Alcorcón. Sus padres lamentaban no haber tomado en serio esos mensajes amenazantes, de los que eran conocedores.