Sábado preelectoral de tapas y teatro

Ya están todos. O casi todos. Salvo Vox, que todavía no ha hecho públicos sus candidatos, los principales partidos ya movilizan a sus primeras espadas tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad. En algunos casos, aprovecharon la magnífica mañana de ayer para bajar a la calle, acercarse a los potenciales votantes, atender sus demandas y, de paso, darse a conocer. En otros, emplearon el día en presentar aquellas caras no tan populares que aspiran a ser concejales y consejeros a partir del próximo 27 de mayo, demostrando así que lo de los «personalismos» no va con ellos. Por último, hay quien tuvo ayer su primera puesta de largo oficial. Entre los primeros se encuentra Ignacio Aguado, que inició, caña en mano, sus «tapas» en Alcalá de Henares, con el objetivo de «seguir estando cerca de los vecinos y de sus preocupaciones». Frente a la estatua de Cervantes que preside la localidad, el candidato de Cs a la región comenzó así una ruta que tendrá parada en los principales municipios de la Comunidad. Sin tapas, ni desayuno ni magdalenas, Manuela Carmena e Íñigo Errejón ofrecieron en el Centro Cultural Lázaro Carreter de Carabanchel un plato fuerte: sus precandidatos al proceso de primarias, cuyos resultados no se conocerán hasta el próximo martes. Maestras, artistas, científicos, abogadas y otros independientes tomaron la palabra para explicar por qué han dado un paso adelante, seducidos por el proyecto de Más Madrid. Por su parte, el PSOE ofreció a sus dos candidatos la primera gran oportunidad de lucirse. Ángel Gabilondo y Pepu Hernández, flamante candidato al Ayuntamiento, se subieron al escenario del Teatro Goya arropados por Pedro Sánchez para reivindicar el papel histórico del PSOE tanto en la región como en la ciudad. Por último, el PP se ha reservado para hoy, en un acto presidido en Alcorcón por Isabel Díaz Ayuso y Pío García-Escudero en el que anunciarán sus 25 candidatos para el Sur de la Comunidad. Con todo, ya se conocen los nombres. Y siguiendo la línea de Pablo Casado, la renovación es la gran tendencia: doce de ellos, prácticamente la mitad, son nuevos.

PSOE: Pepu juega al ataque y apuesta por lo social

El primer acto en el que coinciden sus dos candidatos al 26-M sirvió para demostrar que Pepu Hernández también juega al ataque. «Los que trajeron el lastre de la deuda y los fondos buitre no merecen ni el perdón ni el voto de los ciudadanos», dijo en alusión al PP, partido que según el ex seleccionador de baloncesto «se ha mirado tanto el ombligo que ha dejado de ver a los ciudadanos». En todo caso, en su alocución, Hernández aseguró que «el enemigo del socialismo no es la derecha de tres cabezas y pocas ideas», sino la pobreza, la desigualdad y el machismo. Mientras, Ángel Gabilondo denunció que la Comunidad está «anclada en un modelo acabado» y reivindicó un «proyecto de convicciones, sosegado y de justicia social». En la misma línea que su compañero, criticó el hecho de que uno de cada cinco madrileños «esté en riesgo de pobreza y exclusión. Y sobre las críticas que recibe por no «dar ''zascas''», hizo mano de una explicación etimológica. «Zasca viene de la onomatopeya ''zas'', que alude al movimiento ''brusco''. Los zacas conducen a la política zascandil, que literalmente significa ''ligera de cascos''. En estas elecciones se tiene que convocar lo mejor de los ciudadanos». Ambos candidatos estuvieron acompañados por Pedro Sánchez y las ministras Isabel Celaá, Dolores Delgado y Reyes Maroto en el Teatro Goya, escenario que aprovechó el presidente del Gobierno para reivindicar al PSOE como la única fuerza de izquierda que promete «sentido común y estabilidad».

Ciudadanos: Aguado, entre cañas y multas

Las «tapas con Aguado» en Alcalá de Henares no impidieron que hasta la ciudad complutense llegara la repercusión por el primer día de sanciones de Madrid Central. En la inauguración de su ruta electoral-gastronómica, el candidato de Cs a la Comunidad aseguró que las sanciones son «la guinda a un despropósito». «Se pueden dar situaciones absolutamente injustas, donde haya personas que entren en Madrid Central que no encuentren parking, tengan que salir y se lleven 90 euros de multa», afirmó, mientras compartía cañas con simpatizantes. En su opinión, la medida perjudica a las familias «más humildes y desfavorecidas», a las que «no han tenido oportunidad de cambiar de coche y que siguen con sus vehículos más antiguos de más de diez años, sin distintivo ambiental». No en vano, Begoña Villacís ya adelantó que derogará la medida si llega a gobernar. Aguado también arremetió contra Carmena y Errejón por dar su apoyo a la manifestación contra el juicio del 1-O celebrada ayer en Madrid. «Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, pero también está reconocido en la Constitución el derecho a la libertad de expresión en cualquier punto de España», dijo, en referencia a la colocación de lazos amarillos en espacios públicos de Cataluña y que suponen un obstáculo a la libertad de expresión de muchos ciudadanos.

Más Madrid: Carmena y Errejón «fardan» de equipo en Carabanchel