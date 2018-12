Fuga surrealista del hospital: ata sábanas para bajar pero cae al suelo

Un hombre de 50 años y nacionalidad portuguesa que se encontraba bajo custodia policial ingresado en el Hospital Gregorio Marañón trató de escapar por la ventana del centro. Para ello ideó un plan bastante elaborado en el que necesitó hacerse con varias sábanas del hospital. A eso de la 1:00 de la madrugada del martes al miércoles, según explicaron desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el paciente mojó las sábanas para evitar su rotura al aguantar peso y comenzó a anudarlas por los extremos a modo de soga por la que ir descendiendo.

Así, arrojó la cadena de telas atadas ventana abajo sin olvidarse antes de amarrarla bien en un punto de la habitación. Pero olvidó un detalle crucial: no ató el suficiente número de sábanas o no midió bien la distancia que había desde la cuarta planta, donde se encontraba ingresado, hasta el suelo, porque a la altura del segundo piso se quedó sin tela y cayó al suelo, según fuentes cercanas a la investigación. Tras ser atendido por los médicos, el hombre fue de nuevo ingresado en el mismo centro hospitalario –su periplo apenas duró una hora–, donde no lograban entender cómo había conseguido abrir la ventana, ya que cuentan con un sistema «antisuicidio» y, en teoría, es imposible que quepa una persona. «Y, menos, sin que se enteren los policías que se supone que estaban en la puerta», afirman desde el centro.

Fuentes cercanas al caso aseguran que el individuo no se trata de un preso –de hecho, no estaba en el módulo hospitalario para éstos– sino que se encontraba bajo custodia policial por otros motivos. Precisamente ayer la Asociación Unificada de Guardia Civil (AUGC) reclamó «coordinación policial» para las urgencias hospitalarias de detenidos y presos. La Guardia Civil se hace cargo de los traslados desde las cárceles y la Policía Nacional custodia a los presos y detenidos en el hospital ,pero hasta ahora no en las Urgencias, de lo que se queja esta asociación. Hace un mes, un preso con delitos de sangre apodado «El Ruso» se fugó en un traslado al 12 de Octubre y aún no le han encontrado.