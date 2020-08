Chef Fest, el festival gastronómico más espectacular de Hawái

De la mano de la cadena hotelera de lujo Four Seasons Hotels & Resorts llega cada año uno de los festivales gastronómicos más importantes del mundo, el Chef Fest. Este se celebra durante los meses de noviembre en el Four Seasons Resort Hualalai, rodeado de playas de arena blanca y paisajes indescriptibles, donde solo existe espacio para el disfrute y el relax.

Esta edición, algo más atípica, aún está en el aire. Debido a la pandemia del coronavirus y la incertidumbre que está generando, multitud de eventos importantes han tenido que ser cancelados. Por lo que, si no es posible asistir a la del 2020, no te preocupes, porque en 2021 habrá aún más motivos para celebrar y llegará con más fuerza que nunca.

Si Hawái está entre uno de tus destinos preferidos o en la lista de las islas por descubrir, te recomendamos que planifiques tu viaje para que coincida con el Chef Fest, no te arrepentirás. El evento en sí tiene el alma relajada de Hawái, se celebra en el mejor hotel de la zona, el único AAA Five Diamonds y Forbes Five Star, y lleva a chefs internacionales de gran nivel como invitados.

La lista de chefs, como la de otros años, tiene el listón muy alto. Obviamente, entre ellos, está también el residente chef ejecutivo de Hualalai, el veterano Thomas Bellec. Por norma general, el festival anual exclusivo dura alrededor de cuatro días. Un tiempo en el que la cocina es el mayor protagonista.

Además de exquisitas cenas y clases de cocina internacional únicas, el evento interactivo ofrece un sinfín de experiencias culinarias y actividades culturales. Este se inicia con la presentación de los cocineros y la posibilidad de que los huéspedes realicen una ronda de preguntas y les conozcan más a fondo. La comida y el buen vino, así como las degustaciones, estarán presentes durante todos los días que dura el evento.

Uno de los puntos que diferencian a este de otros eventos gastronómicos es que es interactivo, es decir, los invitados, en lugar de disponerse a disfrutar de las artes del maestro de los fogones, pueden seguirle el ritmo y sus indicaciones para crear sus propios platos. Como una escuela de cocina, vaya. Una experiencia que no se olvida nunca.

Un buen momento para relajarse y disfrutar de las creaciones de los chefs llega con la hora de la cena, por las noches. Cuando cae el sol, los asistentes pueden disfrutar tanto de cenas informales como de veladas más formales con platos de autor.

A pesar de que hay horarios, estos son bastante cómodos. Las zonas comunes del resort, playas y entorno natural que ofrece la Isla Grande están a disposición de los presentes. Para finalizar una aventura magnífica, el último día se celebrará una gala de cierre en ULU Ocean Grill + Sushi Lounge.