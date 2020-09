¿Amante de las joyas? No te pierdas las 7 obras maestras de la Alta Joyería más caras de 2020

Los relojes, los más aclamados por hombres y mujeres, son muchísimo más que un simple accesorio que da la hora. Se han convertido en joyas funcionales, una compra elegante y lujosa, que también es una inversión que representa precisión y décadas de herencia.

Marilyn Monroe no se equivocó cuando dijo que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres, sólo que ahora, de los hombres también. De collares, a pulseras, pendientes y relojes, en 2020, las marcas no han dejado de sorprender con diseños que, para gran parte de la población mundial, son un lujo inalcanzable. Sin embargo, eso no es una excusa para poder deleitarse con los modelos.

Two Bees: anillo de compromiso - Tiffany’s

Sus grandes diamantes lo hacen uno de los anillos más lujosos del año

Con un precio de más de noventa mil euros, este anillo de compromiso de una de las colecciones de Tiffany’s lanzadas en el 2020, ha sido un completo éxito para la marca y uno de los diseños más aclamados por su delicado corte en platino y 18 kilates de oro. Su excentricidad, y a la vez elegancia, lo hacen una de las joyas más solicitadas del año.

Reloj: Récital 26 Brainstorm Chapter Two - Bovet

Fue pensado por el CEO de la marca en 2016 y se volvió realidad este año

Este es el segundo reloj de Bovet que se equipa con una caja de cristal de zafiro con un perfil asimétrico, que fue pensado por el dueño de la compañía, Pascal Raffy. El modelo, cuyo precio ronda los 325.000 euros, está diseñado para los coleccionistas de relojes. La inclinación de su bisel permite explorar una nueva exhibición de mecanismos que garantizan una legibilidad intuitiva y mejorada.

Bovet, en su página web, asegura que con este reloj “El coleccionista descubrirá la complejidad de la preciosa mecánica relojera desde un nuevo ángulo, donde las artes decorativas iluminan la tercera dimensión en una visión previamente inexplorada”

Reloj: 5303R Grand Complications - Patek Philippe

Complejidad y lujo son las dos características de este reloj

La mayoría de los relojes Patek Philippe siguen siendo simples y discretos en apariencia, a pesar de un funcionamiento interno muy complicado, pero el nuevo 5303R muestra gran parte de su mecánica meticulosamente terminada, incorporando algunas de las complicaciones más sofisticadas. Combina un repetidor de minutos y un tourbillon, sin mencionar la esqueletización y la decoración.

Se puede escuchar el sonido de las campanas desde la parte frontal del reloj, pero el tourbillon solo es visible desde la parte posterior. Su precio ronda los 504.000, y es uno de los relojes más aclamados a nivel mundial.

Collar: Snowflake transformable necklace - Van Cleef & Arples

El collar está inspirado en la época invernal

Brillo, diamantes y lujo. Este collar de la colección Snowflake High Jewelry está inspirado en copos de nieve, una constante de la reconocida marca Van Cleef & Arpels desde la década de 1940. Los diamantes redondos se combinan para formar deslumbrantes motivos invernales. Está compuesto de platino, oro blanco y diamantes.

Brazalete: Tutti Frutti - Cartier

La pieza permaneció 30 años con una familia estadounidense

Con un valor estimado de 5.760.000 euros, fue vendido por 1,14 millones en una subasta. No es el accesorio Tutti Frutti más caro jamás vendido, pero esta pulsera ha establecido el récord de joyería más costosa en una venta en línea, así como para las subastas de 2020 en cualquier casa. Esta pieza permaneció con una familia estadounidense durante más de 30 años, antes de ser colocada en una web durante el mes de abril.

Esta pulsera fue diseñada en el año 1930, y cuenta con un diseño Art Decó tradicional con su cierre de diamantes en pavé, resaltado por triángulos de ónix y cierres en forma de galón. Predominan los pares de rubíes y los detalles en esmalte negro proyectan una ingeniosa sombra en un lado.

Collar: Diamond Pendant - Christie’s

Es el collar con un pendiente más caro del mundo

El colgante de diamantes de Christie’s se vendió por cuatro millones de euros, y pesa unos 47,49 quilates. Es la representación gráfica del lujo. Su cadena luce simple y todos los diamantes están delicadamente colocados en la pieza. Está compuesta de oro blanco. Este es el collar con colgante de diamantes más caro del mundo.

Reloj: Billionaire III - Jacob &Co.

El reloj está diseñado con 714 diamantes

Es el reloj más caro del 2020. Su coste es de 5.931.000 euros (sí, casi seis millones) y es la representación de un reloj lujoso. Varios relojes de la compañía se encuentran fácilmente entre los más extravagantes y caros del año, porque eso es lo que la marca hace mejor.

Su Billionaire III está -casi- completamente construido de diamantes (714 para ser exactos, lo que son 129,61 quilates). De hecho, hay una caja de oro blanco de 18 quilates debajo de todo, y un movimiento esqueletizado y un tourbillon para completar la ostentosa exhibición. ¿Quién usa este tipo de relojes? El boxeador Floyd Mayweather, por ejemplo, quien supuestamente pagó más de 15 millones por una versión anterior.