¿Celebramos? Champán, whisky y licor: el exquisito lujo para los más sofisticados

Si algo ha formado parte del mundo sofisticado de lujo y el confort, han sido los champanes, whiskys y licores. Los vinos por su parte, a través de los años, se han convertido en una parte fundamental e indispensable, incluso de la dieta de muchas regiones del mundo, como el caso de España, donde es símbolo autóctono y por supuesto uno de los más demandados en la región.

Además, los licores y vinos también son parte importante del mundo del lujo y la distinción. Desde los sofisticados procedimientos que, anudados a la tecnología, han conseguido productos extraordinarios, hasta los artesanales que guardan los secretos ancestrales de viejas fórmulas, los paladares más exquisitos del mundo se siguen deleitando con una copa de vino o un licor específico y original.

Los licores no solamente acompañan estupendas y esperadas celebraciones que en el transcurso del año son motivo de brindis o fiesta de gala, sino que también siempre es bienvenido un buen licor en la intimidad del hogar o en una celebración familiar.

A pesar de la gran variedad que existe en el mundo del alcohol, siempre van a sobresalir aquellos cuya fabricación o proceso de añejamiento le otorguen exclusividad o sofisticación.

Muchas bebidas resaltan y son consideradas Premium por los expertos catadores. En este 2020, un grupo reducido entre los vinos, licores y aguas fueron consideradas singulares, y llevan la etiqueta de exclusivos, por su composición, fabricación y presentación.

La licorería Bowmore y Aston Martin, ha presentado una edición limitada del famoso y exquisito whisky Black Bowmore DB5 1964 en una edición presentada exclusivamente para coleccionistas. Esta vez, este elixir de los dioses tiene una presentación de lujo. Su botella se ha sometido a un proceso estricto y riguroso, y por supuesto artesanal, que la hace única. Esta trae en su interior la mejor cosecha del producto que data de 1964. Un aspecto sorprendente de esta edición especial es la caja de presentación que contiene la botella. La caja está realizada a mano con bisagras y un cierre de latón macizo, y chapada en níquel, a su vez forrada con piel de becerro. Todo hecho a mano, convirtiéndose en una de las distinciones más importantes de la casa Aston Martin.

Un champagne de lujo dentro de una escultura original

El champán no podía quedarse atrás dentro de los conceptos más exclusivos de las bebidas de lujo, donde tradicionalmente siempre guarda un lugar importante, por lo exclusivo y delicado de su composición. En este sentido, Veuve Clicquot ha realizado un producto innovador y exclusivo. Su famoso champán está ahora unido a una campaña para celebrar la vida, la energía vital y el amor. Ha unido su concepto y fórmula a los diseños del artista Yayoi Kusama, para crear nuevamente su famoso packaging de La Grande Dame, el cual está compuesto por dos elementos específicos. El nuevo diseño de la caja que le contiene y una escultura floral de cinco flores que fueron los detalles más resaltantes, principalmente por sus tonos psicodélicos, que a su vez representa a las piezas que Kusama pintó en 2009 llamadas Flowers that Bloom at Midnight. Estas esculturas están pintadas a mano y llevan más de mil puntos colocados con extremo cuidado, lo cual por supuesto es una de las características más importantes del artista. Las flores, junto con los tallos y el follaje, están hechos de cobre y resina lacada. Esta innovación de champán solo estará disponible para cien estuches, lo que la convierte en una pieza exclusiva de edición limitada.

Veuve Clicquot

Una impresionante limonada de oro puro. Un lujo que agradece el paladar

Y una edición especial, por supuesto bañada de originalidad, lujo y extravagancia, es una nueva limonada, creación de la firma Elixia, cuyo nombre llama la atención. The Gold Lemonade, una exótica joya para tomar. La bebida está elaborada artesanalmente. El agua para su fabricación viene del norte de los Alpes, directamente del rico macizo Jura. Lo increíble de esta bebida es que contiene copos de oro de veinticuatro quilates. Su gusto y sabor francés están pensados para los paladares más exigentes. La botella lleva consigo el sello artesano de calidad, el cual es otorgado por el colegio culinario de Francia, lo que la convierte en una de las bebidas más importantes y lujosas de los últimos tiempos.