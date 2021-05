Late Checkout, la firma de moda masculina de C. Tangana que se inspira en la vida de un hotel de lujo

La moda está irremediablemente relacionada a los grandes iconos de la música. Y si no, que se lo digan a C. Tangana. El Madrileño ha lanzado un álbum que no ha dejado indiferente a nadie, atrapando a los amantes del trap, del flamenco… Y de la música, en estado puro.

Ahora, todo el estilo de este músico llega a los armarios para sorprendernos con su propia firma de ropa: Late Checkout. Una selección de prendas tan interesantes como una salida tardía en un hotel de lujo.

En esto precisamente se inspira la firma, en la vida de un hotel de lujo. Para su creación, el cantante ha colaborado con el estilista Alex Turrión, con el que ya colaboró para lucir de los diseños en su reciente videoclip de Me Maten. La firma nace de una charla entre ambos y se inspira en las aventuras de hotel con referencias que recuerdan al Gran Hotel Budapest de Wes Anderson o al arte de David Hockney.

¿Cómo es la primera colección de Late Checkout? Irresistible. La primera cápsula se titula “The Bellboy” (El botones). En ella, encontramos inspiración de estética preppy que toma la forma de chándal, formato que no se ha separado de nosotros en los últimos meses. Además, podemos encontrar una camisa satinada con estampado, pañuelos de seda o camisetas de manga corta.

La campaña ha sido fotografiada por Javier Ruiz y la dirección de arte ha sido realizada por Leila Rodríguez. Este es el texto que ilustra la campaña: “B no es un mal tío. Simplemente, nunca le gustó este hotel”.

Los precios van desde los 90€ hasta los 490€. Las prendas estarán disponibles a partir del 21 de abril, tanto en la web de la firma como en la tienda multimarca Minishop Madrid.