Lady Gaga colabora con Versace para presentar una increíble colección para el Orgullo LGTBI+

La famosa cantante Lady Gaga, durante este mes de junio, ha decidido hacer una colaboración con la lujosa marca italiana Versace, con el fin de presentar una increíble colección que celebra al orgullo LGTBI+ y 10 años de Born This Way.

La popular estrella pop lanzó una boina de color negro que lleva grabado el logotipo de la marca en colores de la bandera del movimiento. Además, la frase ‘Born This Way’ también fue incluida en letras blancas.

A su vez, habrá unas zapatillas unisex de color blanco y negro con el mismo logo en colores y el nombre del disco de Gaga en blanco, pero ambos serán edición limitada, por lo que si alguien desea adquirir estas exclusivas piezas, deberá estar atento a su lanzamiento oficial.

Por su parte, la afamada diseñadora de la marca Donatella Versace se mostró sumamente emocionada por la colaboración de Lady Gaga, y se sumó a la celebración del mes del orgullo LGTBI+. Además, felicitó a la cantante por haber cumplido una década de su disco Born This Way.

Réplica de la chaqueta de Lady Gaga

La celebración no terminará únicamente con la colección especial, pues Versace ha decidido lanzar una réplica exacta de la chaqueta que diseñaron especialmente para Lady Gaga en su tour Born This Way Ball, aunque dicha prenda será una pieza única y será subastada para que las ganancias sean destinadas a la fundación conocida como ‘BTW Fundation’, la cual pertenece a la cantante y vela por el bienestar de los jóvenes para empoderarlos a crear un mundo más amable y valiente.

Es importante resaltar que hace unas semanas, el álbum Born This Way celebró una década desde su lanzamiento y Lady Gaga no ha parado de lanzar nuevas sorpresas para sus seguidores. Incluso, existe la posibilidad de que la cantante lance una nueva edición del mencionado disco, pero en esta ocasión las canciones serán interpretadas por artistas LGTBI+.

Indudablemente, un increíble gesto de una artista que siempre ha mostrado su apoyo a la comunidad LGTBI+. En esta ocasión, decidió dar un par de pasos más allá tanto por parte de su propio disco, como con la colaboración con la lujosa marca Versace. Lady Gaga es una exponente de este mensaje de inclusión, respeto y amor, por lo que la recepción de su público ha sido apoteósica, lo que lleva a proyectar un éxito asegurado de la colaboración de la cantante con la mencionada marca.