El último capricho de Leonardo DiCaprio supera, con mucho, el millón de euros

La película Don’t Look Up se estrenó el pasado día de Navidad y fue la comidilla en todas las redes sociales. Uno de sus principales protagonistas, junto a Jennifer Lawrence y a una espectacular Cate Blanchett, fue Leonardo DiCaprio. Algunas informaciones periodísticas cifraron en 30 millones de dólares el salario del ganador de un Oscar en 2016 por su papel en El Renacido. Sea como fuere, DiCaprio es uno de los actores mejores pagados, si no el que más, del Hollywood actual y sus películas siempre suelen estar en las listas de mayores recaudaciones en taquilla o, en el caso de la última, producida por Netflix, entre las que más repercusión tienen.

La boyante salud económica del actor nacido en Los Ángeles hace 47 años es tal que se puede permitir todo tipo de lujos y de caprichos. El último ha sido la compra de una increíble y exclusiva autocaravana, valorada en 1,3 millones de euros, que DiCaprio utiliza tanto para desplazarse a los rodajes que realiza, como para alojarse durante las semanas que duran.

Una de las empresas más afamadas del sector, King Kong Production Vehicles, ha sido la encargada de vender al actor un impresionante vehículo que mide 16 metros de largo y que cuenta con cuatro deslizables que duplican el espacio interior disponible.

Ahí dentro destacan tanto la espectacular sala de estar como un dormitorio con todas las comodidades imaginables, el suelo de mármol calefactado, una enorme cocina totalmente equipada, hasta siete pantallas de televisión distribuida por todos los espacios y dos chimeneas. Pero quienes han podido disfrutar de esta autocaravana jamás olvidarán lo que es un cuarto de baño de auténtico ensueño, con una ducha realizada en vidrio artesanal reciclado con un valor aproximado de 40.000 euros que necesitó de dos semanas para su perfecta colocación.

Aunque esta autocaravana ya es propiedad de Leonardo DiCaprio, la compañía dispone de algunas otras, con semejantes acabados de lujo, que pueden ser disfrutados por cualquiera... por cualquiera que, por la nada despreciable cantidad de 5.300 euros semanales, quiera sentirse igual que lo hace una estrella de Hollywood cuando se desplaza para rodar sus películas.