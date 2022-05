La única playa “aérea” del mundo te espera en Panamá

Convertir una isla privada en medio del Caribe en un complejo vacacional de lujo es un paso atrevido para lograr que tus huéspedes consigan una experiencia única con todas las comodidades.

En el pequeño pueblo de Bocas del Toro, en Panamá, se levanta un resort para adultos compuesto de dieciséis lujosos bungalós elevados sobre el agua cristalina que baña la zona. Alojamientos aislados de más de 100 metros cuadrados en los que, además de una vista directa al mar desde la habitación, los viajeros disfrutarán de un chapuzón en su piscina privada sumergida en el océano.

Bungalós en complejo de lujo. FOTO: Bocas Bali

Durante la estancia, el huésped puede decidir si quiere hacer un retiro completo y permanecer en su zona privada, en la que tiene servicio de atención personalizada las 24 horas, o prefiere disfrutar del resto de las comodidades del resort, como los dos restaurantes dirigidos por chefs de renombre que innovan a la hora de hacer sus platos, siempre con productos frescos e inspirados por la gastronomía local.

Además, si, a pesar de sus increíbles paisajes y comodidades, la isla no es suficiente para alguno de los huéspedes, no hay problema, los bungalós cuentan con un servicio de barco privado y capitán para que los más curiosos puedan descubrir a su antojo la belleza del Caribe.

Piscina en complejo Bocas Bali. FOTO: Bocas Bali

¿Qué podría faltar en este paraíso tropical?

Unas vacaciones en el Caribe no lo son tanto sin una playa en la que disfrutar de un buen cóctel bajo las estrellas. Y aunque la isla no tiene playa natural, este es un pequeño inconveniente que no iba a suponer un freno para su propietario, que decidió crear una estructura que brindara una vivencia todavía más exclusiva en su pequeño paraíso.

Así, este complejo es el único del mundo con una playa “aérea”. Nombrada Kupu-Kupu, la playa aparece como una extensión del malecón, a través de un paseo marítimo de madera, y está construida sobre pilotes perforados en el fondo del océano con chorros de agua de alta presión.

Playa aérea en el complejo Bocas Bali. FOTO: Bocas Bali

27 metros de longitud y 6 de ancho cubiertos con arena blanca y palmeras, a las que se unen hamacas y un bar para completar la experiencia. Aunque, sin duda, lo más llamativo son sus escaleras con azulejos de cuarzo verde que descienden hacia aguas de 9 metros de profundidad, permitiendo hacer snorkel o buceo con facilidad y observar especies marinas poco habituales desde la tumbona.

El precio de estas exóticas vacaciones no es asequible para todos los bolsillos, cerca de los 1000 euros por noche en temporada baja. El complejo hotelero ya ha anunciado que están construyendo nuevos alojamientos en la isla, unas casas en los árboles a 12 metros de altura, en las que suponemos que tampoco escatimarán en detalles.