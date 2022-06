El curioso testamento de Simon Cowell: deja 26 millones de dólares a varias ONG de perros

Lo más habitual es que las personas hagan testamento pensando en sus familiares más cercanos, pero, en absoluto, así lo hace todo el mundo. Y hay personajes famosos entre ellos. Por ejemplo, el actor Daniel Craig, célebre por dar vida a James Bond, ha reconocido que no dejará nada de su fortuna, que ahora mismo ronda los 125 millones de dólares, a sus familiares porque, según él, es “de mal gusto”.

Otro caso similar es el que nos ocupa en las siguientes líneas. El inglés Simon Cowell es toda una celebridad en los Estados Unidos. Máximo directivo de Sony Music, es el responsable directo de la eclosión de carreras musicales de como las de One Direction o Demi Lovato y es el artífice de formatos televisivos tan populares en todo el mundo como Got Talent o Factor X. Cowell, casado con Lauren Silverman, tiene un hijo, de nombre Eric, quien, a juicio de su padre, deberá labrarse su futuro sin la ayuda económica paterna.

Dicho y hecho. A sus 62 años, a Cowell no se la había pasado nunca por la cabeza hacer testamento, pero un traumático accidente de bicicleta le llevó a redactarlo. Ya en 2009 había reconocido que “he decidido congelarme cuando muriera. Pagas mucho dinero y te quedas atrapado en un congelador una vez que has sido declarado muerto”. Pero ahora todo había cambiado. “Cuando me di cuenta de que sólo iba a ser una cabeza flotante, me dije: ‘Bueno, eso no parece muy divertido’. Así que esa idea se esfumó. Finalmente, me di cuenta de que iba a morir y de que no había hecho absolutamente ninguna provisión”.

El hecho de redactar un testamento fue, según reconoció, “una de las cosas más deprimentes que he hecho y una de las más difíciles de hacer”, pero finalmente reveló que con el testamento que había realizado quedaba cubierto “todo lo que importa”. Y ¿a qué se refería con eso de todo lo que importa? Pues a que lo donaría a organizaciones benéficas, entre ellas Dogs Trust, K9, en Barbados, y el Battersea Dogs Home de Londres, todas ellas ONG muy populares que se dedican al cuidado de los perros a través de la construcción y el mantenimiento de refugios para animales abandonados.