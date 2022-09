Ferrari ‘Purosangue’, el superlativo SUV de Maranello

No se parece a ningún otro. El eslogan que acompaña el lanzamiento del Ferrari Purosangue resume de forma elocuente las ambiciones del primer modelo de rueda alta del Cavallino Rampante: un superdeportivo que rompe con la tradición de la marca, pero también con los cánones estéticos que siempre han caracterizado este segmento.

Ferrari “dobla” el molde y los estereotipos en torno a este tipo de coches. Y así es como el Purosangue, nacido tras un periodo de gestación de cinco años y también seguido inicialmente por Sergio Marchionne, pretende ser un gran turismo total en cuanto a prestaciones y confort.

Pero desde Maranello recomiendan: “No lo llames SUV”.

Una vista detalle del SUV. FOTO: Ferrari

Ferrari Purosangue, un estilo inédito

Con 4,97 metros de largo, 2,03 metros de ancho y 1,59 metros de alto, el Purosangue tiene unas dimensiones y proporciones únicas en todo el segmento de los super SUV de lujo. A ello se suma una línea elegante y musculosa, pero nunca pesada.

El amplio frontal redefine las formas del Roma con un estilo único y minimalista, mientras que de perfil el Ferrari luce una cintura alta y unas imponentes llantas de aleación (con neumáticos 255/35 R22 delante y 315/30 R23 detrás).

Según Flavio Manzoni, el “hombre del lápiz” que está detrás del Purosangue, el efecto es el de una berlinetta elevada formada por dos conchas, una encima de la otra. De hecho, los datos en la mano muestran que es bastante bajo en el suelo: estamos hablando de 185 mm de luz, que se pueden aumentar en 30 mm hasta 80 km/h, a través de un control en la cabina.

En cualquier caso, detrás de tanto trabajo estético hay también mucha ingeniería, empezando por los materiales. Por ejemplo, el capó de aluminio y el techo de fibra de carbono han permitido reducir el peso y tener un centro de gravedad lo más bajo posible. Hablando del chasis, Ferrari lo diseñó desde cero utilizando materiales ligeros y de alta resistencia para combinar un bajo peso con un 30% más de rigidez que los otros modelos del Cavallino.

Parte trasera del espectacular SUV. FOTO: Ferrari

Además, la caja de cambios y el sistema especial de apertura de puertas se han diseñado para bajar el centro de gravedad y conseguir un auténtico equilibrio de peso de coche deportivo de 49:51. Al final, el Purosangue inclina la balanza con 2.033 kg en seco (2.180 kg con líquidos), lo que supone casi 200 kg menos que el Lamborghini Urus (que, sin embargo, es ligeramente más grande).

Por lo demás, lo que sorprende es la ausencia de elementos aerodinámicos activos como alerones o splitters, ahora omnipresentes en todos los superdeportivos de nueva generación: una elección que deja claro que el Purosangue no nació con la obsesión de obtener el máximo rendimiento en la pista.

Sin embargo, no falta el cuidado aerodinámico. Un ejemplo perfecto es la luneta trasera, que no tiene limpiaparabrisas porque los flujos de aire ya garantizan una limpieza adecuada del cristal. A ello se suma el particular perfil de los pasos de rueda que, según el fabricante, “sella” aerodinámicamente las ruedas delanteras reduciendo las turbulencias Ferrari Purosangue.

Salpicadero del Ferrari Purosangue. FOTO: Ferrari

El Purosangue es el primer Rossa con cuatro puertas y cuatro asientos en los 75 años del Cavallino. Por ello, los diseñadores han prestado mucha atención al interior, empezando por la entrada a bordo. Con las puertas traseras que se abren (también eléctricamente) contra el viento a 79° el efecto “wow” está asegurado, al igual que el confort, ya que el Ferrari aprovecha al máximo su generosa distancia entre ejes de 3,02 m.

Los cuatro asientos separados tienen todas las funciones de ajuste eléctrico, calefacción y ventilación, mientras que los asientos delanteros también disfrutan de varios programas de masaje. Además de los revestimientos y la tapicería de primera categoría (incluida la Alcántara fabricada con poliéster reciclado certificado), lo que impresiona es el salpicadero.

A diferencia de todos los coches modernos, no hay una pantalla central. Toda la información principal se muestra en la pantalla del panel de instrumentos y en la del pasajero, ambas de 10,2″. El Ferrari ni siquiera tiene sistema de navegación porque la integración con Apple CarPlay y Android Auto proporciona al conductor el sistema más avanzado y actualizado posible.

Por último, en el Purosangue solo encontrarás Wi-Fi a bordo y no conectividad externa (4G y 5G, concretamente) porque, según el fabricante, “el nivel de ciberseguridad que Ferrari puede garantizar no cumple el 100% de los requisitos de seguridad necesarios”. En consecuencia, al menos por el momento, no están previstas las conexiones Wi-Fi y 4G ni las actualizaciones por aire.

El gran equipamiento del habitáculo se complementa con un dial de modos de conducción, un sensor de nueva generación para analizar la calidad del aire y un techo panorámico electrocromático que se oscurece con sólo pulsar un botón.

Interior del vehículo. FOTO: Ferrari

Por último, la practicidad es otro elemento clave del Pura Sangre. De hecho, el maletero es de 473 litros (el mayor de la historia en un Ferrari) y los asientos traseros se pueden abatir para aumentar aún más la capacidad de carga.

Ferrari Purosangue, el motor

Dejando de lado la versión híbrida enchufable (al menos de momento), el Purosangue está propulsado por un 6,5 V12 atmosférico que combina algunos elementos del 812 con tecnología derivada de la Fórmula 1. El F140IA (así se llama el motor) entrega 725 CV a 7.750 rpm y 716 Nm a 6.250 rpm, con el 80% del par disponible ya a 2.100 rpm.

Está acoplado a una transmisión automática de doble embrague de ocho velocidades, modificada para rebajarla 15 mm en comparación con el GTC4Lusso del que deriva. De hecho, el uso está “limitado” a las siete primeras marchas, mientras que la octava tiene una relación más larga pensada para los viajes por autopista.

También deriva del GTC4Lusso el sistema de tracción total, que se ha optimizado aún más, mientras que el agarre y la puesta a punto varían según el modo de conducción seleccionado en el Manettino.

Aunque el Purosangue no cuenta con una verdadera configuración todoterreno, sí tiene una mejor gestión del agarre en superficies resbaladizas, gracias en parte a una evolución del control de estabilidad y del sistema de frenado por cable (este último introducido por primera vez en el 296 GTB).

Así luce el modelo de rueda alta del Cavallino Rampante. FOTO: Ferrari

Las prestaciones también son de auténtico Ferrari: velocidad máxima de más de 310 km/h, 0-100 km/h recorridos en 3,3 segundos y 0-200 km/h en 10,6 segundos.

El precio del nuevo Ferrari Purosangue

Sin embargo, todas estas bondades tienen un precio. Uno muy alto. Sin contar con los accesorios y la personalización, la lista comienza en 390.000 euros con 7 años de garantía de serie. La comercialización en Europa comenzará en la primavera de 2023.

Ferrari ya habla de “récord de peticiones” en cuanto a pedidos anticipados que habrían alcanzado un pico tras el anuncio del motor V12. Por lo que para limitar la cuota de mercado del Purosangue (y preservar la exclusividad del modelo), la empresa ha anunciado que el modelo no superará el 20% del volumen total de ventas. Aunque, para Ferrari esto es sólo el comienzo de una nueva era.