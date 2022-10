‘ISA’ da la bienvenida a su nueva temporada con un concepto gastronómico innovador

Celebrar un nuevo comienzo estando en la vanguardia del panorama madrileño y sobre la primera planta del mejor esquinazo de Madrid merece el mejor recibimiento posible. Por este motivo. ISA, el exclusivo y contemporáneo concepto gastronómico del Four Seasons Hotel Madrid celebró una fiesta de inauguración de su versión más actualizada. Alzando su concepto gastronómico al papel protagonista, el restaurante ha presentado un cambio de carta con la que revolucionar la oferta de la capital para mantenerse como place to be.

La excelencia del restaurante se materializa con la incorporación de nuevos sabores, a través de exquisitas y atrevidas elaboraciones que maridan a la perfección con sus cócteles de autor. Todo ello potenciando y manteniendo los característicos toques asiático-mediterráneos de los sabores que encierran los fogones del restaurante ISA. Una evolución también plasmada en el maridaje, con nuevos y divertidos cócteles que dan paso a sabores nunca explorados anteriormente por sus comensales.

Algunos de los nuevos platos de la oferta gastronómica. FOTO: ISA

Sabor y música para presentar el nuevo concepto

Los asistentes pudieron dar la bienvenida a todas las sorpresas que aguarda la oferta. En una velada en la que el misterio fue el hilo conductor de la noche, la nueva carta estuvo ambientada con los sonidos eclécticos del artista Miguel Benítez. El músico acompañado por su hang, un instrumento de metal formado por una pieza hueca de metal cuyo movimiento emana al ser percutido con las manos, amenizó la cena con un sutil juego de notas y escalas musicales.

No faltó espectáculo y movimiento con las actuaciones estelares de los bailarines del grupo The Morphettes, cuyos movimientos imposibles de contorsionismo contemporáneo acompañaron el desfile de exquisitos platos. Magia e ilusionismo también estuvieron presentes gracias a la figura de Mirko Callaci, el mago más galardonado del mundo que, tras recorrer 40 países, acompañó la ilusión del ambiente con increíbles espectáculos. Juntos amenizaron toda la noche acompañando la ilusión, la magia y la sutileza del estreno.

Un espectáculo para todos los sentidos. FOTO: ISA

La hora del cóctel dio paso al ritmo de las sesiones de DJ Sandro Bianchi, uno de los espectáculos habituales en las noches de ISA. Junto con la voz del cantante británico Colonel Red fueron los encargados de entonar el baile final con el que culminar la noche más especial del place to be madrileño.