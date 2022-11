Un bebé con una colonia bajo el brazo

Rafa Nadal cerrará la próxima semana una exitosa temporada. A sus 36 años y pese a sus múltiples lesiones, habrá concluido una campaña en la que ha visto cómo su lista de grand slams ha aumentado después de los triunfos en Australia y en Roland Garros. Únicamente una rotura abdominal le apartó de la final en Wimbledon y tan solo en el Open de Estados Unidos no estuvo a su nivel esperado. El próximo domingo comienzan en Turín las ATP Finals, con los ocho mejores del circuito, sin Carlos Alcaraz por lesión, luchará por el único título importante que falta por llegar a sus vitrinasl.

Será complicado para el balear, muy centrado últimamente en el cuidado de su primer bebé, que vino al mundo el pasado mes de octubre después de unas últimas semanas de embarazo muy complicadas para su esposa, Mery Perelló.

Ahora, colmados de felicidad, ambos han anunciado el primero de sus proyectos conjuntos. El lanzamiento de tres nuevas fragancias de la exclusiva firma perfumera Henry Jacques. “He hecho deporte prácticamente cada día de mi vida, y después de ducharme necesito perfume para recuperarme, para sentirme limpio y fresco. Si me ducho y no lo tengo conmigo, siento que me falta algo”, reconoció en su días Rafa Nadal.

El contacto entre la marca y el tenista se produjo a través de uno de los patrocinios más consolidados en el tiempo del tenista balear. La hija de Henry Cremona, fundador de Henry Jacques, Anne Lise Cremona es sobrina de Richard Mille, el relojero que ha trabajado con Nadal desde 2008. Cuando Mille le ofreció la posibilidad de elaborar su propia fragancia, el tenista español solo puso una condición: que su esposa, Mery Perelló, colaborara con él.

Fragancia realizada por Mery Perelló. FOTO: Henry Jacques Fragancia realizada por Mery Perelló.

El requisito fue admitido y el proyecto ha fraguado con la salida al mercado de tres fragancias, dos creadas por el propio tenista y una más por su mujer, que pronto se podrán ya se adquirir por un precio cercano a los 1.000 euros.

Rafa Nadal optó por un primer perfume destinado, como no podía ser de otra manera, a llevarlo mientras se practica deporte. Cilantro, limón, artemisia, madera de cedro y cuero son sus elementos principales. El segundo, para usarlo a diario, se centra en los cítricos y en la fressia. Por su parte, Mery Perelló optó por violeta, azahar, bergamota, jazmín, sándalo y almizcle para elaborar una fragancia suave y elegante.