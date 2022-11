Finca Cortesín repite como mejor hotel del año por segundo año consecutivo

La segunda edición de los Beyond Luxury Awards ha reconocido a los mejores hoteles de lujo de la Península Ibérica, un exclusivo Top5 liderado en España, por segundo año consecutivo, por el hotel Finca Cortesín, ubicado en Marbella, que, además, ha ejercido de establecimiento anfitrión de la gala de premios. Beyond Luxury Awards ha dado a conocer los mejores hoteles de lujo del año en España y Portugal en sus 18 categorías de premios atendiendo a diversos parámetros como diseño, servicio o gastronomía. Los establecimientos que completan el Top 5 de los mejores hoteles de lujo del año españoles son: Serras Barcelona, Rosewood Villa Magna, Majestic Hotel & Spa Barcelona y Four Seasons Hotel Madrid.

«Si bien la primera edición de estos premios supuso un verdadero incentivo para una industria que necesitaba todo el impulso y reconocimiento, la edición de 2022 ha querido premiar tanto el esfuerzo como la excelencia alcanzada en un momento extremadamente complicado para el sector», reconoció Bárbara Barrera, fundadora de Beyond Luxury Awards, junto a Liliana Sebastián.

El turismo de lujo en España, con un valor de hasta 25.000 millones de euros o, lo que es lo mismo, un 26% de los ingresos del sector, dispone ahora de unos premios «que quieren acompañar, incentivar y reconocer la excelencia de uno de los motores económicos principales de la Península Ibérica», señalaron los organizadores.

El Hotel Finca Cortesín, ubicado entre Marbella y Sotogrande, está construido alrededor de dos patios principales de proporciones palaciegas y cuenta con 67 suites espaciosas, cuyo tamaño oscila entre los 50 y los 200 metros cuadrados. El exclusivo alojamiento cuenta con 23.000 m2 de cuidados jardines, un lujoso spa que ofrece lo mejor en tratamientos tailandeses, 4 piscinas, pistas de tenis y pádel, un espectacular club de playa de 6.000 m2 y exquisitas opciones gastronómicas.

La lista completa de alojamiento premiados en la segunda edición de los Beyond Luxury Awards es la siguiente:

Best Luxury Hotel of the Year in Spain – Hotel Finca Cortesín.

Best Luxury Hotel of the Year in Portugal – The One Palácio da Anunciada.

Best Luxury Boutique Hotel – Serras Barcelona.

Best Delicious Breakfast – Majestic Hotel & Spa Barcelona.

Best Gastronomic Restaurant – Monument Hotel.

Best Happenings – El Palace Barcelona.

Best Hotel Suite – Four Seasons Hotel Madrid.

Best Hotel Terrace – Majestic Hotel & Spa Barcelona.

Best Hotel Wellness Experience – Hotel Bahía del Duque.

Best Interior Design – Marbella Club.

Best Luxury Beach Hotel – Marbella Club.

Best Luxury Resort Hotel – The St. Regis Mardavall Mallorca Resort.

Best Luxury Urban Hotel – Serras Barcelona.

Best Pet Friendly Hotel – El Palace Barcelona.

Best Room with View – The St. Regis Mardavall Mallorca Resort.

Best Swimming Pool – Hotel Finca Cortesín.

Best Web & Social Media – El Palace Barcelona.

Best Hotelier of the Year – Pascal Billard, Majestic Hotel & Spa Barcelona.