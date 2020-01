Ayuso afirma que «nadie ha muerto» por la contaminación en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado durante una entrevista mantenida en la Cadena Ser y recogida por la agencia Efe, que «nadie ha muerto tampoco de esto», en referencia a la contaminación en Madrid, y añadió que no quiere «que se cree una alarma de salud pública, porque no la hay. Madrid es una de las ciudades con mayor longevidad del mundo, con uno de los mejores sistema de transporte del mundo». A este respecto, quiso destacar que «Madrid está haciendo las cosas correctamente» para buscar cada vez «ciudades más verdes y limpias». «Hay más renovación de calderas y vehículos», respondió al ser preguntada por el proyecto del alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, Madrid 360. «Lo importante es que se use más el transporte público y se peatonalicen zonas turísticas», recalcó la presidenta regional. En este sentido, afirmó que la coordinación entre el Ayuntamiento y la Comunidad es «absoluta».

Díaz Ayuso no eludió la situación del traslado de basuras de la Mancomunidad del Este al vertedero de Valdemingómez, asegurando que no hay «falta de solidaridad» regional y que entiende «las molestias» de los vecinos a quienes pidió «un esfuerzo» al ser «una solución temporal» hasta que se construya la planta de Loeches, según declaraciones recogidas por la agencia Europa Press. La presidenta recordó que esta situación ya pasó con los vertederos de Arganda del Rey y Rivas Vaciamadrid, cuando la ex alcaldesa, Manuela Carmena, permitió que las basuras se llevaran igualmente a Valdemingómez.ha añadido.