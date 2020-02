Aguado desliza que puede no haber presupuestos en 2020 en la Comunidad de Madrid

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha apostado este jueves por no elaborar presupuestos regionales en 2020 y empezar a negociar los de 2021.

Publicidad

Es la primera vez que un miembro del Gobierno regional de coalición habla de la posibilidad de aplazar la aprobación de las cuentas de 2020 hasta el próximo ejercicio.

En declaraciones a Onda Madrid ayer por la tarde, Aguado ha dicho que antes de tirarse "a la piscina" y "jugar" a hacer los presupuestos "sin tener todos los datos", prefiere "prorrogar los de 2019 y empezar a elaborar los de 2021".

El actual Gobierno de coalición prorrogó el pasado mes de diciembre los presupuestos de 2019, por un importe de 20.000 millones de euros, que fueron aprobados con los votos del PP y Ciudadanos en la Asamblea de Madrid.

"Corren los días, eso es cierto, y luego habrá que valorar si merece la pena preparar los presupuestos de 2020 o ya merece más la pena seguir prorrogando los de 2019 y empezar a negociar, que luego la negociación es larga, los de 2021", ha subrayado Aguado.

Publicidad

"Ojalá el Gobierno (de la nación) nos dé los datos definitivos (de los ingresos de este año) y podamos hacer los presupuestos de 2020", ha indicado el también portavoz del Ejecutivo madrileño.

Para aprobar las cuentas regionales en la Asamblea, el Gobierno de coalición formado por el PP y Ciudadanos necesita los votos de Vox, que ha puesto distintas condiciones, como el 'pin parental'.

Publicidad

Fuentes de la Consejería de Hacienda y Función Pública han señalado a Efe que "todavía no hay una decisión tomada sobre la elaboración o no de los presupuestos de 2020".

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho recientemente que quería contar con presupuestos, pero que no quería hacerlos "sin saber cuánto dinero va a tener la Comunidad de Madrid para no incurrir en déficit y no depender del Estado".

El Gobierno regional sigue estudiando varios escenarios ante la falta de certidumbre sobre los ingresos de 2020, que sigue sin comunicar el Gobierno de España.

La elaboración o no de presupuestos regionales para 2020 será una decisión colegiada que adopte el Consejo de Gobierno. Efe