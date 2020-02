PP y Cs “confluyen”en Madrid para hacer frente al Gobierno de Sánchez

Si hay algo en lo que el Gobierno de coalición PP-Cs están unido es en la premisa de que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene en el punto de mira a la Comunidad de Madrid. Han hecho frente común en este asunto y hoy querían hablar de ello en la Asamblea de Madrid tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado. Por esos sus respectivos portavoces plantearon preguntas en el Pleno de la Cámara que les permitieran centrar su atención sobre este asunto en el que está claro que sí “confluyen”. ¿Cuándo prevé reunirse con el presidente del Gobierno de España para abordar las cuestiones de interés para los madrileños? planteó el portavoz popular, Alfonso Serrano; mientras que el de Cs, César Zafra, dio pie a que Aguado explicase sus declaraciones sobre los intentos del Gobierno de España de “asfixiar a la Comunidad de Madrid”.

“Previsto, previsto, como tal no tengo previsto reunirme con el presidente del Gobierno. Preveo recibir antes a Guaidó que al presidente del Gobierno de España”, respondió una irónica Díaz Ayuso. “Le escribí una carta y ni me ha contestado; y eso que somos la primera economía de este país, el motor económico que está ayudando a salir al país en esta materia, pero vemos cómo Sánchez ha dejado en un cajón 5.100 euros que estaban presupuestados para el plan de Cercanías, la reforma de las casas cuartel, ayudas para afrontar la situación de los menores no acompañados, deudas como el IVA...”, sentenció.

Ayuso marcó distancias con el Gobierno de España que “está dispuesto a ir en dirección contraria a todo lo que hemos conseguido en la Comunidad de Madrid” y auguró que “vamos a tener que luchar contra viento y marea porque somos el objetivo a batir para el Gobierno, nos somete a una asfixia económica insoportable, somos un Gobierno muy incómodo porque podemos contraponer sus políticas (… )Aquí la gente viene a que se la deje en paz y a vivir en libertad”.

El mismo discurso se escuchó en boca del vicepresidente Ignacio Aguado, quien aseguró que “Sánchez nos tiene gato, su objetivo es asfixiarnos para ver si saltan las costuras porque no es razonable que trate de obligarnos a subir impuestos, cuando somos la región más solidaria, y se reúna con un delincuente disfrazado de presidente”, dijo en relación al encuentro entre Torra y Sánchez.

Aguado lamentó que el Ejecutivo central deba a Madrid más de 400 millones con los que se podrían construir 70 colegios públicos. “No nos paga, pero sí hay dinero para regar de prebendas y privilegios a los nacionalista. Vamos a confrontar dos modelos”, dijo.