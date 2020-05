Lo que se juega Madrid si no pasa de fase: un 1% del PIB y pérdidas de 2.000 millones de euros

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el vicepresidente, consejero de Deportes, Transparencia y portavoz de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha asegurado que no estaría “justificado ni sería justificable” que la región no pasara a la Fase 1 de la desescalada. Según Aguado, solo en esta semana, la Comunidad perderá un 0,5 del PIB y 1.000 millones de euros. Así, si el próximo 18 no se pasa de fase,el PIB podría perder 1 punto y, consecuentemente, doblarse las pérdidas económicas. “Sería inasumible. Estamos viendo como las colas de Cáritas y de Cruz Roja crecen cada día. Debemos acostumbrarnos vivir con el virus, combinar el desconfinamiento con el hecho de acostumbrarnos al uso de mascararillas hasta que llegue una vacuna que nos permita ganar la batalla”, aseguró el vicepresidente. La respuesta definitiva del Ministerio de Sanidad deberá llegar este viernes.

Aguado ha adelantado que a lo largo de la tarde de hoy se le hará entrega al Ministerio de Sanidad de la documentación necesaria para pasar de fase. Para cumplir con los requisitos que pide el Gobierno central, el vicepresidente ha avanzado que se ha procedido al contrato de “685 nuevos profesionales de atención primaria, así como de 400 profesionales de salud pública” para hacer rastreos epidemiológicos con vistas a futuros contagios.

Además, el Ejecutivo regional se está planteando trasladar una serie de medidas al Ejecutivo central “de cara a adaptar la Fase 1 a nuestra realidad, de modo que sea lo más cercana posible a la realidad económica y social de nuestra región”. Así, será la Consejería de Sanidad quien decida al respecto. Entre otras cuestiones, se planteará el uso obligatorio de la mascarilla, así como que las restricciones a los aforos en los comercios sea sustituido por “restricciones en la distancia social”.

A preguntas de los periodistas, Aguado ha hecho también referencia al numero de camas UCI y de hospital disponibles, un punto clave a la hora de pasar de fase. Si bien "los criterios no se han fijado de forma objetiva y clara en todos sus aspectos”, el vicepresidente afirma que la Comunidad de Madrid sí cumple con ese rango de entre 1.300 y 1.400 camas disponibles, ya que “en el pico máximo de la pandemia hemos llegado a disponer de hasta 1.900”. Con todo, Aguado cree que la Comunidad de Madrid debía mejorar en “términos cualitativos, con un sistema de rastreo” de casos que es lo que se ha subsanado con la contratación de más de mil profesionales. En todo caso, “las exigencias que se han puesto sobre la mesa no son las mismas que en otras regiones. En nuestro ánimo de ser leales, hemos hecho estas contrataciones”, ha asegurado.

Sobre posibles discrepancias dentro del Gobierno autonómico a la hora de cambiar de fase, el vicepresidente ha dicho que “todos hemos coincidido” en avanzar en la desescalada.