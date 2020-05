Gabilondo amaga con una moción censura contra Ayuso

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo ha amagado con presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso. Gabilondo ha asegurado este jueves que no descarta emprender una moción de censura contra el Gobierno regional si continúa sin hacer “bien” su labor, aunque cree que ahora “no es momento de remover gobiernos”.

“Ahora no es momento de remover gobiernos, pero eso no quiere decir que nosotros no tengamos siempre en consideración de nuestras responsabilidades esa posibilidad. Y, desde luego, como que creemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid no está haciendo bien su labor y que la gestión tampoco es buena si esto prosiguiera en esa dirección nosotros no excluimos esa posibilidad”, ha lanzado Gabilondo en una entrevista con ‘Onda Cero’, recogida por Europa Press.

Defensa del Delegado del Gobierno en Madrid: “Se hizo lo que había que hacer”

Por otra parte, Gabilondo ha defendido este jueves al delegado del Gobierno, José Manuel Franco, ante la imputación por un presunto delito de prevaricación en la causa sobre la celebración de la manifestación del 8 de marzo cuando ya había brotes de covid-19 y ha insistido en que “se hizo lo que había que hacer”. “Mi idea es que se hizo lo que había que hacer y es cuestión de que se aclare”, ha reiterado.

Sobre el emplazamiento del vicepresidente, Ignacio Aguado, para abrir una mesa de diálogo y trabajar en un gran pacto por la reconstrucción de la región, Gabilondo ha señalado que tiene “dudas” sobre el procedimiento ya que no sabe “si es en un marco asambleario o político”.

Asimismo, ha aclarado que su grupo parlamentario está dispuesto a entablar diálogo porque es “lo que la sociedad pide”. Al igual que ha insistido en que las investigaciones parlamentarias sobre lo sucedido durante la crisis sanitaria en las residencias de mayores es otra “demanda social” en la que es necesario “dilucidar qué ha ocurrido y así tomar medidas para que se resuelvan” y ha aseverado que, de ningún modo, es “politizar con el dolor”, informa Efe.