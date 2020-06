Aguado: “El protocolo del Gobierno central en Barajas no es un protocolo, es un paripé”

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha mostrado nuevamente la creciente preocupación del Gobierno regional por los controles que se están haciendo en Barajas para detectar posibles casos de covid-19 en los pasajeros que aterrizan el aeródromo madrileño y ha destacado que desde el Gobierno central aún no se les ha comunicado ningún caso positivo de coronavirus, lo que “resulta extraño aunque solo sea por estadística”, en lo que, para el Gobierno regional supone un ejemplo de lo poco fiables que son los controles y considera que el protocolo de entrada es “un paripé” que no sirve para frenar rebrotes de coronavirus en España.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, Aguado ha expresado, en declaraciones recogidas por Efe, la preocupación del Ejecutivo madrileño con respecto a la apertura del aeropuerto de Barajas, desde el pasado 21 de junio a los países del espacio Schengen y al resto de los países del mundo a partir del próximo 1 de julio y ha denunciado la “inacción” del Gobierno de la nación en cuanto al control fronterizo en lo relativo a los aspectos sanitarios de personas que vienen de fuera de las fronteras españolas. Las decisiones del Gobierno central “están llegando tarde y no son las adecuadas”, según el también portavoz del Ejecutivo madrileño, quien ha opinado que el protocolo de entrada en el aeropuerto es “un paripé” que, a su juicio, “intenta disfrazar de seguridad algo que no lo es”.

Tres días después de la apertura de las fronteras españolas a los países del espacio Schengen, la Comunidad de Madrid no ha recibido ni una sola notificación de Sanidad Exterior de una persona que haya podido estar contagiada, ha indicado. Aguado ha destacado que por razones estadísticas alguien que haya venido a España en los últimos tres días tendría que haber notificado algo a Sanidad, lo que, desde su punto de vista, demuestra la falta de coordinación del Gobierno de España con la Comunidad de Madrid, o la falta de capacidad para detectar casos que previsiblemente están entrando, informa Efe.

Críticas al protocolo “decimonónico”

Ha criticado que a las personas que llegan a España procedentes de otros países tengan que cumplimentar un formulario, un sistema que ha calificado de “decimonónico”, en vez de que se haga de forma digital, para que se pueda contar con esa información de manera automática online, en lugar de que un funcionario tenga que analizar los formularios escritos por miles de turistas para transmitirlos al Servicio de Salud. ”Muchas personas que llegan a España no saben que tienen el virus y no tienen síntomas, por lo que no van a poder recoger en ese formulario que han pasado o están pasando la enfermedad”, ha apuntado. También ha señalado las “deficiencias” del control de temperatura, cuando una parte importante de los casos son asintomáticos. Para Aguado, la inspección ocular es “el control más peregrino” ante la imposibilidad de “ver más allá del cuerpo humano” y detectar a “una persona en la fila del aeropuerto con cara de coronavirus”.

“Este protocolo va a propiciar volver al punto de partida del mes de febrero. Es frustrante y dramático volver a cometer los mismos errores de hace cuatro meses. Si en febrero el principal coladero del virus fue Barajas o los aeropuertos españoles, pongamos en marcha medidas para que esto no vuelva a suceder”, ha reclamado. Ha apelado al sentido común para proteger a la población española, así como a las personas procedentes de otros países y demostrar al mundo que “somos una región y un país seguro”. Por ello, ha instado al Gobierno central a exigir pruebas PCR en origen para garantizar que las personas que vienen a nuestro país cumplen una serie de requisitos sanitarios. “Si hay rebrotes en China, un crecimiento descontrolado en Sudamérica y ya empieza a haber rebrotes en España, en Murcia o en Huesca, necesitamos medidas urgentemente”, ha remarcado. Efe