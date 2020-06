Aguado desoye una sentencia y cuelga la bandera del Orgullo en la sede de la vicepresidencia de Madrid

“El Orgullo de ser libres” es el lema sobre el fondo arcoíris que puede leerse en la pancarta que hoy cuelga en la sede de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid. Y se exhibe a pesar de que hay una sentencia del Tribunal Supremo que considera que es incompatible con el marco legal vigente la colocación de banderas que no sean las oficiales en los edificios públicos. “A mí me gustaría ver bandera en el balcón de la Puerta del Sol, pero es una decisión que corresponde a la presidenta”, ha asegurado el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, durante la presentación en el suburbano del nuevo del nuevo rombo con los colores del arcoíris en la estación del Metro de Chueca con motivo del Orgullo LGTBI.

Fuentes de la presidencia de la Comunidad de Madrid han asegurado que desde el balcón principal de la Real Casa de Correos la presidenta madrileña no colgará la bandera arcoíris, como sí ha ocurrido en los últimos años, para no contravenir la sentencia judicial y han asegurado que vicepresidencia no había informado previamente a Díaz Ayuso de que sí lo iba a hacer.

El Ayuntamiento de Madrid sí ha decidido respetar la sentencia judicial y no colgar banderas, aunque iluminará el Palacio de Cibeles con los colores arcoíris. Además se instalarán banderolas desde la Puerta de Alcalá hasta Cibeles.