Madrid descarta la obligación de la mascarilla si hay distancia social

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha dejado claro que “si llega el momento de tener que confinar Madrid, lo haremos”, ha dicho ante la posibilidad de que surjan posibles rebrotes en la región. No obstante, también ha dejado claro que es partidario de hacer “confinamientos quirúrgicos” o limitados. Por eso no ha descartado que se haga por barrios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. De momento, ha explicado que el rebrote registrado hace unos días en una empresa “está controlado”. En total, son siete las personas infectadas de un total de 13 contactadas, según detalló. No obstante, también se mostró confiado en la posibilidad de que esto no ocurra.

Por ahora descarta imponer como obligatoria la mascarilla aunque se pueda mantener la distancia de seguridad, como ha hecho Cataluña. “Cataluña lo hace porque tiene un brote preocupante”, ha dicho Aguado.

El vicepresidente insistió en la necesidad de que el Gobierno de España tome medidas en los aeropuertos y apueste más por la prevención, tal y como vienen denunciando la Comunidad de Madrid al considerar “insuficientes”, los controles efectuados en el aeropuerto Madrid Barajas Adolfo Suárez.

Por otra parte, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha planificado un tercer reparto de mascarillas gratuitas para mayores de 65 años del modelo FPP2. En total, hay un 30% sobrante de las dos anteriores entregas, que es el que se repartirá ahora entre los mayores.