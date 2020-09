Silencio entre Ayuso y Aguado sobre la moción de censura

Silencio entre los socios de gobierno. Ni Isabel Díaz Ayuso ni Ignacio Aguado intercambiaron ayer una sola palabra en privado sobre el fantasma de la moción de censura de desgaste que lleva agitando el PSOE desde hace meses dispuesto, esta vez, a ofrecer la presidencia a Cs «por higiene democrática», si fuera necesario. Ayer el ruido mediático se centraba en si Ayuso se planteaba ir a las urnas al mismo tiempo que en Cataluña, tal y como informó LA RAZÓN, y ni Aguado ni Ayuso tuvieron un solo comentario sobre el asunto, pese a que se reunieron para preparar el Debate sobre el Estado de la Región, junto con todo el equipo de Gobierno, una de las citas señaladas de la agenda política madrileña. Y eso que entre los populares despertó cierta inquietud el hecho de que el vicepresidente de Cs no fuera contundente en su respuesta al ser preguntado y, en lugar de dar por respuesta una negativa que despejara cualquier duda, se limitara a decir que no iba a dedicar ni un minuto más al asunto. Tampoco la presidenta regional, negó en un primer momento que no se hubiera planteado una convocatoria electoral coincidiendo con los comicios catalanes. «Lamento que algunos medios hayan contado mi supuesta intención de convocar elecciones coincidiendo con las catalanas. Mi única ocupación es la vuelta al colegio, reforzar la sanidad madrileña y proyectos para reactiva la comunidad que presido», dijo en las redes sociales.

Tuvieron que pasar unas horas para que Ayuso despejara cualquier duda que quedara en el horizonte: «No tengo en absoluto en mente una convocatoria adelantada de elecciones, y menos en estos momentos», dijo. Aguado hizo lo mismo para aplacar los rumores al asegurar que sería «irresponsable» un moción de censura o un adelanto electoral. Mientras, Ayuso ayer volvió a escribir la enésima carta a Sánchez en busca de coordinación sin que éste la haya recibido desde que es presidente.