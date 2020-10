Almeida pide los madrileños que eviten salir durante el Puente del Pilar

No estaba previsto, pero el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, compareció ayer en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno para informar sobre la postura del Ayuntamiento ante la anulación por parte del TSJM de las medidas de confinamiento impuestas por el Gobierno central.

“Queremos transmitir un mensaje a los madrileños: entendemos su confusión e incertidumbre, que se pregunten cómo han sido posibles estos últimos diez días que han vivido. Desde el Ayuntamiento vamos a trabajar para poner fin a esta situación. Entendemos su incredulidad ante todos los vaivenes. Trabajaremos para que puedan tener la tranquilidad necesaria", ha comenzado el regidor.

“Esta resolución judicial avala, que desde el punto de vista político, no fue la forma correcta de comportarse con respecto a la región”, continuó Martínez-Almeida. “Los madrileños no esperan un tiempo de reproche, de decir que teníamos razón. Hay una cuestión fundamental en el auto: la falta de un marco normativo adecuado. No puede haber una inseguridad normativa y legal”, añadió. De ahí que “el primer deber” del Ayuntamiento sea “tender la mano a la Comunidad de Madrid y al Gobierno de la nación para trabajar en ese marco normativo. No podemos permitir que los madrileños vivan en esa incertidumbre y caos. Lo importante es que esto no vuelva a suceder, que las Administraciones no hayamos llegado a acuerdos. No puede continuar la inseguridad jurídica”, insistió, para subrayar después que el Gobierno central ha sufrido “un varapalo judicial extremadamente importante”.

El alcalde confirmó que, tras el auto del TSJM, “las normativas de movilidad han caído”. Sin embargo, Martínez-Almeida es “muy consciente” de que estamos a las puertas del Puente del Pilar. “Quiero transmitir un mensaje a los madrileños: prudencia y responsabilidad. Les pido que limiten los movimientos que no sean estrictamente necesarios. Estamos doblegando la curva de la segunda ola. La movilidad es determinante para que se produzca un alza en el número de contagios”.

Por su parte, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, afirmó que “estamos en el momento más difícil que ha vivido la ciudad de Madrid. Estamos a las puertas de un Puente en el que los ciudadanos no tienen ni idea de cómo van a poder moverse, cuáles son las limitaciones. Lo que no puede ocurrir es que el trabajo lo acaben haciendo los jueces. Ya se le dijo a Sánchez que, cuando se acabara el estado de alarma, se implantara una normativa jurídica. Se le lleva reivindicando estos meses, en los que el Gobierno no ha hecho su trabajo. Se lo han dicho todos los grupos políticos y ahora lo ha hecho el TSJ. Ya no somos los partidos políticos, las instituciones... es ahora el TSJ el que ha puesto a Sánchez sobre el espejo para decirle que no ha hecho su trabajo".

La portavoz municipal, Inmaculada Sanz, ha avanzado asimismo que, desde que se aprobaron las distintas Órdenes sanitarias de la Comunidad de Madrid, se han impuesto más 15.000 sanciones por no llevar mascarillas. Del mismo modo, se han notificado 1.159 sanciones por superar las agrupaciones de personas, fijada en seis. Además, desde el pasado viernes, se han producido 106 sanciones a establecimientos por incumplimiento de aforo.