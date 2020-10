Madrid solo admite cierres quirúrgicos por días

A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, nunca le ha convencido lo del cierre perimetral. De hecho, desde el principio se ha mostrado en contra, a diferencia de su socio de Gobierno, Ignacio Aguado. Entre otras cosas porque asegura que no hay informes que avalen la eficacia de la medida a nivel epidemiológico y, sin embargo, suponen una limitación de derechos para los ciudadanos.

Pero estaría dispuesta a un cierre de Madrid con la condición de que se hiciera por días, para fechas puntuales como el Puente de Todos los Santos, si el Gobierno central lo autorizase. Es decir, solo desde el viernes 30 al domingo 1 de diciembre.

Es lo que planteó después de reunirse en Ávila con los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page desmarcándose con esta propuesta de sus homólogos en las dos castillas, que sí cerrarán sus respectivas comunidades autónomas.

De hecho, se entrevió que, de alguna manera, la presidenta madrileña se había visto forzada a acceder a un «cierre quirúrgico» por días, a la vista de las decisiones de las comunidades vecinas. «Tengo el máximo afán por colaborar y llegar a un acuerdo con los presidentes de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Vamos a ver si en estos días que cerramos las tres CCAA (por el puente de todos los Santos) vemos cómo evoluciona y de ahí, qué conclusiones extraer para los siguientes puentes, cómo se ha movido la economía, los ciudadanos y ver escenarios para aplicar en fines de semana y puentes», explicó. Es más, consideró que «sería un pecado» celebrar este puente con fiestas ahora que cree que se debe hacer una vida con el menor movimiento posible. Y fue en este punto cuando anunció su intención de remitir una carta de manera inmediata, aprovechando que hoy se debate la prórroga del estado de alarma y se modifica el Real Decreto. «Le voy a pedir que se permita a las comunidades autónomas, y en este caso, a Madrid, perimetrar por días porque en el Estado de alarma se decide que es por periodo de siete días y no sé por qué motivos», dijo.

Ayuso defendió la estrategia madrileña basada en confinar zonas básicas de salud con una determinada tasa de incidencia acumulada de casos que va cambiando según lo considera Sanidad porque «la estrategia funciona y los datos nos avalan». De hecho, en algunas zonas, se ha experimentado hasta una bajada del 60% . Por eso insistió mucho en limitar el movimiento de los madrileños «sólo cuando sea imprescindible». Porque «tener que estar perimetrando por grandes temporadas sin saber si funciona me lleva a pensar en el discurso quirúrgico, a probar e ir poniendo sobre la mesa medidas sensatas que según se aplican se pueden ver los resultados», dijo.

Díaz Ayuso no perdió la ocasión de arremeter contra el Gobierno central y mostrar distancia. «Nosotros hemos sufrido de manera arbitraria, sectaria y sobre todo arrolladora cómo nos han cerrado Madrid. De hecho, es la única que ha sufrido de manera unilateral, sin ningún tipo de diálogo, un Estado de alarma a la carta, cuando luego el virus se ha propagado por toda España, por lo que esto demuestra que no va de fronteras y no de va de madrileños», dijo resentida.

La presidenta madrileña ha trasladado ya una carta a Sánchez en la que rebate lo sostenido en el decreto de declaración de estado de alarma firmado por Moncloa, cuando éste señala que «la eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales». Sin embargo, en la Comunidad de Madrid consideran que los confinamientos deben aplicarse de manera que sean «proporcionados y lo menos restrictivos de derechos que sea posible». Y añade la presidenta en la carta: «En particular, la limitación de la entrada y salida de la Comunidad de Madrid puede resultar adecuada para evitar una movilidad excesiva en un puente como el de Todos los Santos, con un alto número de desplazamientos en todo el territorio nacional y en especial en la propia Comunidad de Madrid. Sin embargo, la misma medida no es necesaria, y causaría restricciones indebidas a los derechos de los ciudadanos en los días inmediatamente posteriores. A este respecto, no hemos encontrado informes que avalen la eficacia epidemiológica de las limitaciones de entrada y salida de carácter perimetral, por lo que consideramos que, de adoptarse, esta medida debiera poder tomarse por días».

Por todo ello, Ayuso pide al presidente Sánchez que modifique el decreto de declaración del estado de alarma de manera que sea posible aplicar un confinamiento durante sólo unos días: «Por esta razón te pido que, a la mayor brevedad y con efectos inmediatos dada la premura de fechas, a través de la habilitación contenida en la disposición final primera del Real Decreto 926/2020, o bien con ocasión del debate y votación previsto para mañana 29 de octubre en el Congreso de los Diputados de la prórroga del estado de alarma solicitada por el Gobierno, se suprima el inciso «La eficacia de la medida no podrá ser inferior a siete días naturales» del primer párrafo del artículo 9.1 de dicho Real Decreto.

Tras su encuentro con los presidentes de las comunidades limítrofes, la presidenta regional hizo un repaso a todas las medidas que se han llevado a cabo: test de antígenos, la construcción del macrohospital Isabel Zendal en sólo tres meses, análisis en las aguas del Canal de Isabel II con 293 puntos en toda la región...

Nuevas medidas

Y ya de paso anunció nuevas medidas, como es la puesta en marcha de un plan dirigido a universitarios, en colaboración con los ayuntamientos, especialmente el de Madrid, con campañas que permitan una mayor sensibilización de este colectivo. Y es que se ha demostrado que el 30% de los contagios se producen precisamente en el tramo de edad que oscila entre los 15 y los 29 años. De ahí la necesidad de focalizar acciones entre los más jóvenes para frenar la expansión del virus.

Además anunció que se colocarán mapas en las nuevas zonas básicas de salud, se hará buzoneo, se avisará a los vecinos, a través de las nuevas tecnologías, de las novedades que se produzcan en las zonas básicas de salud y se seguirá un plan de elasticidad de las UCIS ante la previsión de que la situación pueda empeorar en los meses venideros. Además, se prevé una digitalización de la Sanidad.