Garrido: «Madrid no puede quedarse siempre sola y caer en seminacionalismos»

Los ciudadanos necesitan certidumbre. Y más en tiempos de pandemia. Eso es en lo que, a juicio de Ángel Garrido, el Gobierno de la Comunidad de Madrid debería poner el acento. El consejero de Transportes lo dice mirando a una foto de Kennedy en la que aparece saludando a las multitudes y que cuelga de una pared de su luminoso despacho de Orense 58. Le acompaña allá donde va. «Tengo admiración por él, representa a ese tipo de políticos carismáticos que cualitativamente dieron un salto», dice.

–¿Por qué motivo deberíamos seguir cogiendo el transporte público y no el privado en plena pandemia?

–Porque sería impensable que en una gran ciudad el transporte público no fuera el modo fundamental para transportar a los ciudadanos, porque estaría más contaminada y estaría colapsada. Está demostrado por distintos estudios que no es un vector principal de contagio. Está por debajo del 1% la probabilidad de que se origine un brote en el transporte público.

–¿Qué sentido tiene que en el metro podamos ir todos apiñados pero luego no nos podamos reunir más de seis personas?

–Esas comparaciones tienen una cierta trampa. Es peligroso juntarse no solo seis personas, sino dos o tres sin mascarilla porque puede haber una potencialidad de contagio, pero cuando viajamos en transporte público vamos todos con mascarilla, que es una primera barrera fundamental para prevenir el contagio, y no hay interacción entre personas.

–¿Qué afluencia de viajeros tiene Metro ahora con el virus?

–Estamos en torno al 50% de usuarios menos que teníamos antes de la pandemia.

–Díaz Ayuso avanzó en el Debate el Estado de la Región un plan de seguridad vial. ¿En qué va a consistir?

–Estamos analizando los puntos negros en las carreteras, cómo debería ser la señalización tanto horizontal como vertical, qué tipos de asfalto es el mejor para que no se produzcan derrapes, por ejemplo, pensando en la seguridad vial de los usuarios de moto. Queremos que el año que viene esté listo el borrador del plan.

–¿Qué va a haber antes: moción de censura o convocatoria de elecciones?

–Ninguna de las dos. Lo que va a haber antes son las elecciones que toquen el año 2023. No agotar legislaturas es una señal de fracaso.

–¿Un Gobierno mal avenido va a acabar la legislatura?

–No es un Gobierno mal avenido, sino que tiene ideas distintas en muchas cosas. Y eso va a seguir ocurriendo y es bueno que todo el mundo se acostumbre a que no se está de acuerdo al cien por cien cuando se está en un gobierno de coalición.

–¿Es razonable que un portavoz fije posición sobre un tema tan importante como la estrategia frente a la Covid y luego no sea la posición del Gobierno o la presidenta establezca un criterio diferente? ¿No puede generar esto incertidumbre entre los madrileños al ver estas escenas?

–Si algo tenemos que hacer los políticos es dar certidumbre a los ciudadanos y en eso no sé si estamos acertando. Con poco margen de tiempo no puede ser que los madrileños no sepan si pueden salir o no de puente. El portavoz, Ignacio Aguado, lo que está haciendo es explicar aquello que nosotros pensamos. Y es que casi es la última bala que tenemos para evitar que las navidades sean un desastre. Y no van a serlo solo porque no podamos reunirnos con nuestros familiares, sino que también puede suponer la debacle económica de muchos comercios.

–¿Es partidario entonces de tomar medidas drásticas?

–Si, es mejor tomar medidas más duras un determinado número de días para evitar esta agonía lenta que estamos provocando a muchas empresas .

–¿Entonces Ayuso tendría que haber ordenado el cierre perimetral?

–En mi opinión sí, porque no es el momento para irse de puentes y hacer otra cosa que no sea trabajar para evitar que no sea el colapso económico y social si tenemos que confinarnos. No hay que jugar con la dicotomía economía salud porque como no haya salud y se colapsen los hospitales lo va a hacer la economía. Todos los países están tomando medidas más duras en situaciones peores que la nuestra. Hay que mirar un poco fuera.

–¿Ayuso se confunde cerrando por días?

–No se puede tener a los ciudadanos permanentemente confundidos. Tenemos que trasladar certidumbres. Que casi en vísperas del puente hayamos estado con lo de la carta a Pedro Sánchez, cuando el resto de las Comunidades han utilizado los recursos tal y como están... Hay que tener cuidado porque trasladamos incertidumbre.

–¿Las zonas básicas de salud funcionan?

–Sí. Dejamos a los técnicos que decidan cuáles son las medidas y son los que tienen la última palabra. Pero pensemos que tenemos una incidencia de más de 400 por cada 100.000 habitantes que son números que en otros países de Europa habría hecho saltar las alarmas. Las zonas básicas son compatibles con el cierre perimetral. No podemos quedarnos permanente solos, como si Madrid fuera tan distinta del resto del mundo. No caigamos en seminacionalismos o pensemos que somos especiales y tenemos que hacer cosas absolutamente distintas a los demás.

–El Ayuntamiento asegura tener datos de que durante el estado de alarma hubo más movilidad.

–Así fue. Cuando la gente no puede salir fuera se desplaza dentro de su ciudad.

–¿Se siente cómodo negociando con Vox los Presupuestos?

–Ya no es cuestión de que uno se sienta cómodo o no, me sentiría mejor negociándolos conmigo mismo, pero hay que hacerlo con aquellos que, a priori, te pueden dar apoyo. En este caso, parece razonable que pueda ser Vox. Pero, ya veremos, porque no parece que está en la situación más favorable para que dé su apoyo.

–Cs sale mal parado en las últimas encuestas. ¿Qué está haciendo mal?

–La tendencia que dan las encuestas en Madrid es que, desde que se produjo la debacle de Cs a nivel nacional, en Madrid no ha hecho otra cosa, desde ese momento, que recuperar puestos.